220 madencinin yerin 2 bin metre altındaki açlık grevi dördüncü gününde

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yeniçeltek maden işletmesinde 220 madenci, kapatılan madende seslerini duyurmak için süresiz açlık grevine başlamıştı. Soma Holdinge ait Gürmin Enerji A.Ş.’nin aldığı Yeni Çeltek Maden Ocağı’nın kapatılma kararına işçilerin tepkileri sürüyor.4 Nisan’da başlattıkları açlık grevi bugün dördüncü gününde.

Yerin yaklaşık 2 bin metre altındaki maden işçilerinden 6’sı dün fenalaştı. Fenalaşan işçiler, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Jiyan’da yer alan habere göre, Madencilerin aileleri, işçilere destek olmak için maden işletmesinin girişinde eylemlerini sürdürüyor. Aileler, karayolu üzerinde eylem yaparak madencilere destek veriyor.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede işçi ailelerinden 19 yaşındaki Elif Şişik, “Bizim babalarımız öldükten sonra mı sahip çıkılacak? Tüm yetkililerden bize, ailemize, babalarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Onlar yerin altında haklarını ararken, bizde buradan onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Aileler, Soma katliamını hatırlatan, “301 kişiyi unutmadık” dövizleriyle bekleyişte.