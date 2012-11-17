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Dünya

220 adet elmas yutan kaçakçı yakalandı

Yetkililer, kaçakçının sindirim sisteminde yapılan görüntülemede 2,3 milyon dolar değerinde elmas bulunduğu belirtildi

17 Kasım 2012 15:31

Güney Afrika'da meydana gelen olayda 220 adet parlatılmış elması yutarak ülkesinden kaçmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Dubai'ye gitmek üzere Johannesburg havaalanında beklerken yakalanan şahsın Lübnan asıllı olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaçakçının sindirim sisteminde yapılan görüntülemede 2,3 milyon dolar değerinde elmas bulunduğu belirtildi.

Fransız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Güney Afrika'nın özel güvenlik birimi 'Şahinler'in sözcüsü Paul Ramaloko "Güvenlik kontrolünden geçmek üzereyken kendisini ele geçirdik." dedi.

Yetkililerin görüşü söz konusu kaçakçının  bir şebekeye bağlı olduğu yönünde. Benzer bir olayın Mart ayında Güney Afrika'dan elmas kaçırmaya çalışan bir kişi de gözaltına alınmıştı.

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