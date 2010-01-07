22 yıllık İttifak Holding'in borsa hezeyanı

T24- Geçtiğimiz günlerde borsaya açılan Konya merkezli Adese Marketleri'nin sahibi İttifak Holding'de büyük bir hüsran yaşanıyor.Hürriyet gazetesi'nde yer alan habere göre, hisseleri dört günde tam yüzde 38 gerileyen holdingin, piyasa değerinin 215 milyon lirası gitti. Şimdiye kadar hiçbir şirketin halka arzdan hemen sonra bu kadar değer yitirdiği görülmedi.



Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı olan İttifak Holding hisseleri, 31 Aralık 2009 itibariyle İMKB'de işlem görmeye başladı. Açılış fiyatı 58.5 lira olan hisseler yağmur gibi satışlarla tam beş kez arka arkaya taban oldu. 5 Ocak Salı günü itibariyle 30.5 liraya kadar gerileyen hisseler, dünü 36.75 liradan tamamladı. Böylece dört iş günü içerisindeki kayıp yüzde 38'e ulaştı. Bu rakam İMKB tarihindeki halka arzlar içerisindeki en büyük düşüşü temsil ediyor.

Halka açıldığında 585 milyon TL piyasa değeri olan İttifak holding'in piyasa değeri de 370 milyon liraya inmiş durumda. Bir başka ifade ile İttifak Holding'in 215 milyon lirası dört günde uçup gitti.

En büyük ortağı Adese Alışveriş Merkezi olan İttifak Holding'in herhangi bir üretim faaliyeti bulunmuyor. Şirketin faaliyet konusu olarak yatırım, organizasyon, yönetim ve danışmanlık gözüküyor. İttifak Holding'e bağlı 18 şirket arasında en bilinenleri de Selva Gıda ve Adese.



Hisseler neden düştü?



Borsacılara göre bu tarihi düşüşün başlıca sebebi halka arzın yüksek fiyattan yapılması. Bu fiyatı gören ortaklar açılış gongu ile birlikte yağmur gibi satış emri gönderdiler. Zaten hisseler de piyasa açılır açılmaz 58.5 liradan 52.5 liraya geriledi.

Ortaklardan gelen yoğun satış emirlerine karşın hisselere talep neredeyse sıfır oldu. Uzmanlara göre hem holdingin yurtdışında devam eden davalarına ilişkin haberler hem de yüksek fiyat hisselere talep oluşmasını engellledi.

Toplam 19 bin ortağı bulunan şirketin borsaya kote ettiği 2.8 milyon lot adet hissenin 270-280 bin lotunun ortaklar tarafından satıldığı tahmin ediliyor.



Şirket yetkilileri konuşmadı

Hisselerde yaşanan düşüşle ilgili olarak İttifak Holding yöneticileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağı bilgisi verildi.

Şirketten önceki gün borsaya gönderilen açıklamada da fiyat hareketleri ile ilgili olarak "henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı" açıklaması yapılmıştı



12 Bin kişiye istihdam sağlıyor

1988 yılında kurulan İttifak Holding, 1994 yılında, sermayesinin tamamı halk ortaklığına açık bir halk şirketi olmak hedefiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıt oldu. 5 bin kişiye doğrudan, 7 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlıyan Holding, perakendeden inşaata, gıdadan AVM’ye, makine üretiminden tarım ve hayvancılığa pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

