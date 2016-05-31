22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'ın davası bugün görülecek

“PKK'ya üye olma; kereste fabrikasına, inşaat bürosuna, banka şubesine molotofla saldırı, Lice'de silahlı çatışmaya girme, karakola saldırı gibi eylemlere katılması” gibi iddialarla “bölücü faaliyetlerde bulunma’ suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan ve AİHM kararıyla yeniden yargılanan İlhan Çomak davası bugün İstanbul Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

1994 yılında, 21 yaşında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisiyken polis tarafından gözaltına alındı. ‘PKK adına orman yakma” ve “bölücü faaliyette bulunma” gerekçeleriyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Çomak AİHM kararıyla yeniden yargılamaya başladı. 12 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’ndeki 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Çomak, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Bu kadar ağır cezayı hak edecek bir şey yapmadım. 18 günlük gözaltı süresi boyunca yoğun işkence gördüm. Günlerce uyutulmadım ve her türlü işkenceyi yaşadım. Abimi öldüreceklerini, kız kardeşime tecavüz edeceklerini söylediler. 22 yıl geçmiş olmasına rağmen hala yapılan işkencenin izlerini taşıyorum. Bir gün bizi bir yere götürüp elimize bidon verdiler. Basını çağırmışlardı ormanları yaktığımı söylediler.”

Çomak yarın yeniden hâkim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) çağrıda bulundu. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“1994 yılında 21 yaşında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğrenci iken tutuklanan ve işkencelerden geçen İlhan Çomak 22 yıldır tutuklu yargılanıyor. AİHM dava hakkında ihlâl kararı vermesine rağmen İlhan Çomak hala tahliye edilmedi. Bu zulmü teşhir etmek ve adalet talebimizi daha güçlü bir şekilde haykırmak için tüm dostlarımızı, meslektaşlarımızı 1 Haziran Çarşamba günü saat 13.00' te İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın duruşmasına bekliyoruz.”

22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'a yine tahliye çıkmadı!