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22 yılda 2 bin 221 asker intihar etti!

Yılmaz, 1990’dan bu yana intihar ya da kaza sonucu yaşamını yitiren askerlerle ilgili bilançoyu ortaya koydu

14 Mayıs 2012 18:02

Milli Savunma Bakanlığı’nın verileri, kışladaki ölüm olaylarında “intihar”ın ilk sırayı aldığını ortaya koyarken, “kaza” sonucu ölümler nedenleri arasında “kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye çalışma”nın sayılması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun “kışlada ölüm” olayları ve nedenlerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, çarpıcı bilgilere yer verdi. Ayşe Sayın'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; Yılmaz, 1990’dan bu yana intihar ya da kaza sonucu yaşamını yitiren askerlerle ilgili bilançoyu da ortaya koydu. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, 3 bin 813 asker ve TSK personeli intihar ya da kaza sonucu yaşamını yitirdi. Bu personelden 2 bin 221’i intihar ederek yaşamına son verirken, 1602’si ise “kendini askere elverişsiz hale getirmeye çalışırken”, silah kazası veya askeri araç kazası ya da yılan sokması, yıldırım düşmesi, elektrik çarpması ya da düşme sonucu hayatını kaybetti.

Bakan Yılmaz, ruh sağlığı ve psikoloji bozuk kişilerin askerlik yapmasının doğru bir uygulama olup olmadığı yönündeki sorularını yanıtlarken de “TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre yapılan askere kabul ve birliğe katılış muayenelerinde, yüksek riskli olarak değerlendirilen bireylerin askerlik hizmetinden muaf tutulduğunu” bildirdi.

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