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Ekonomi

22 ülkeden 33 uçak yardım malzemesi geldi ERZURUM (A.A)

02 Kasım 2011 13:40

-22 ülkeden 33 uçak yardım malzemesi geldi ERZURUM (A.A) - 02.11.2011 - Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Van'da meydana gelen depremin ardından, Erzurum'a 22 ülkeden, 33 uçağın yardım malzemesi getirdiğini söyledi. Öztürk, Van'da meydana gelen depremin ardından yurt dışından uçaklarla Erzurum'a gelen yardımların, vakit geçirilmeden hemen tırlarla Van'a ulaştırıldığını bildirdi. Erzurum'un, uluslararası yardımlar için lojistik merkez olarak belirlenmesinin ardından, ilk uçağın 26 Ekim tarihinde Ukrayna'dan geldiğini anımsatan Öztürk, şunları kaydetti: ''Van'da meydana gelen depremin ardından bilindiği üzere ilimiz, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından lojistik merkez olarak belirlendi. Uluslararası yardımlar kapsamında, ilimiz havalimanına 22 ülkeden 33 uçak iniş yaptı. Bu uçaklarla toplam 10 bin 100 çadır geldi. Yurt dışından uçaklarla gelen yardımlar, 67 tırla Van'a ulaştırıldı.'' Son yardım uçağının da Ürdün'den geldiğini belirten Vali Öztürk, gönderilen uluslararası yardımlar arasında 4 bin 550 battaniye, 300 yatak, 541 ısıtıcı soba ve 10 konteynerin bulunduğunu ifade etti. Öztürk ayrıca, şu an itibarıyla beklenen bir yardım uçağının bulunmadığını belirterek, gelebilecek yardımları en kısa sürede Van'a ulaştırmak üzere her an hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.

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