22 Temmuz operasyonundaki tutuklamalara ilk itiraz geldi

Emniyet’teki “paralel yapı” operasyonu olarak da bilinen, 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan eski Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 polisin avukatları “tutuklama” kararına itiraz etti. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunan avukatlar, 8 kişinin serbest bırakılmasını talep etti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, avukat Hüseyin Ataol'un müvekkili Mesut Yılmaz'ın tutukluluğuna itirazını içeren dilekçesinde, "Özellikle şüphelinin sağlık durumunun ciddiyeti ve tutuklama tedbirinin sağlık durumunu daha da kötüleştirerek, telafisi imkansız zararlar doğuracak olması, ikametgahının belli olması, uzun yıllardır devlet memuru olması, kaçacağı yönünde hiçbir emare bulunmaması, görevden uzaklaştırılmış olması sebebiyle varsayılan delilleri karartma imkanının bulunmaması ve isnat olunan suçlar soruşturma izni gerektirmesine rağmen yargılama engeli bulunmadığından söz edilmesi gerekçeleriyle müvekkilin serbest yargılanmasına karar verilmesini talep ederiz" denildi.

Diğer şüphelilerin avukatları da benzer dilekçelerle tutukluluğa itiraz etti.

22 Temmuz Operasyonu kapsamında tutuklanan aralarında Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 23 kişi için ise itirazların önümüzdeki hafta yapılacağı öğrenildi.