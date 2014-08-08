22 Temmuz operasyonunda 17 polise yakalama kararı

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Temmuz operasyonu kapsamında savcılığın itirazı üzerine mahkemece serbest bırakılan 17 şüpheli polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İrfan Fidan'ın, soruşturma kapsamında 11 kişinin tutuklanmasına ve adli kontrol tedbiri konulan 8 kişi dahil 38 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi. Savcılığın, şüphelilerin serbest bırakılmaması ve tutuklanması gerektiğine yönelik talebini inceleyen hakimlik, sevk edildikleri İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınamayan aralarında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin de bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kişilerin nöbetçi hakimlikte ifadeleri alındıktan sonra, tutuklanıp tutuklanmamaları yönünde değerlendirme yapılacak.