22 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları İsveç ve Letonya maçları öncesi DHA\'ya konuştu
(ÖZEL) Galatasaray Odeabanklı oyuncu Göksenin Köksal: \"2 maçtan da galip ayrılmak istiyoruz\"
\"Letonya maçını rahat kazanacağımızı düşünüyorum\"
\"Oktay Mahmuti\'nin gelmesi ile daha savaşan bir takım görüntüsündeyiz\"
(ÖZEL) Beşiktaş Sompo Japanlı basketbolcu Kenan Sipahi: \"Çok önemli 2 deplasmana gideceğiz\"
\"Ufuk Sarıca ile çalışmak hepimiz için avantaj\"
\"İyi basketbol oynuyoruz ve bunu kupa ile taçlandırmak istiyoruz\"
BEŞİKTAŞ
12.00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuşacak.
Siyah-Beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BURSASPOR
Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul\'da kampa girecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
SPOR TOTO 1. LİG
16:00 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19:00 Adanaspor - Adana Demirspor
UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
19.00 Lokomotiv Moskova - Nice (3-2)
21.00 Sporting Lizbon - Astana (3-1)
21.00 Lazio - FCSB (0-1)
21.00 Viktoria Plzen - Partizan (1-1)
21.00 Villarreal - Olympique Lyon (1-3)
21.00 Leipzig - Napoli (3-1)
21.00 Zenit - Celtic (0-1)
21.00 Dinamo Kiev - AEK (1-1)
21.00 Atletico Madrid - Kopenhag (4-1)
23.05 Braga - Olympique Marsilya (0-3)
23.05 Arsenal - Östersunds (3-0)
23.05 Milan - Ludogorets (0-3)
23.05 Salzburg - Real Sociedad (2-2)
23.05 Athletic Bilbao - Spartak Moskova (3-1)
23.05 Atalanta - Borussia Dortmund (2-3)
EUROLEAGUE
20:45 Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano
KADINLAR BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL
15:30 Hatay BŞB - Beşiktaş
18:00 Fenerbahçe - Mersin BŞB
KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ
22:30 Igor Gorgonzola Novara - Fenerbahçe
BİSİKLET
Tour Of Antalya, Korkuteli etabı ile başlıyor.