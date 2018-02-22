22 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları İsveç ve Letonya maçları öncesi DHA\'ya konuştu

(ÖZEL) Galatasaray Odeabanklı oyuncu Göksenin Köksal: \"2 maçtan da galip ayrılmak istiyoruz\"

\"Letonya maçını rahat kazanacağımızı düşünüyorum\"

\"Oktay Mahmuti\'nin gelmesi ile daha savaşan bir takım görüntüsündeyiz\"

(ÖZEL) Beşiktaş Sompo Japanlı basketbolcu Kenan Sipahi: \"Çok önemli 2 deplasmana gideceğiz\"

\"Ufuk Sarıca ile çalışmak hepimiz için avantaj\"

\"İyi basketbol oynuyoruz ve bunu kupa ile taçlandırmak istiyoruz\"

BEŞİKTAŞ

12.00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuşacak.

Siyah-Beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BURSASPOR

Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul\'da kampa girecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

SPOR TOTO 1. LİG

16:00 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19:00 Adanaspor - Adana Demirspor

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

19.00 Lokomotiv Moskova - Nice (3-2)

21.00 Sporting Lizbon - Astana (3-1)

21.00 Lazio - FCSB (0-1)

21.00 Viktoria Plzen - Partizan (1-1)

21.00 Villarreal - Olympique Lyon (1-3)

21.00 Leipzig - Napoli (3-1)

21.00 Zenit - Celtic (0-1)

21.00 Dinamo Kiev - AEK (1-1)

21.00 Atletico Madrid - Kopenhag (4-1)

23.05 Braga - Olympique Marsilya (0-3)

23.05 Arsenal - Östersunds (3-0)

23.05 Milan - Ludogorets (0-3)

23.05 Salzburg - Real Sociedad (2-2)

23.05 Athletic Bilbao - Spartak Moskova (3-1)

23.05 Atalanta - Borussia Dortmund (2-3)

EUROLEAGUE

20:45 Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano

KADINLAR BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL

15:30 Hatay BŞB - Beşiktaş

18:00 Fenerbahçe - Mersin BŞB

KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ

22:30 Igor Gorgonzola Novara - Fenerbahçe

BİSİKLET

Tour Of Antalya, Korkuteli etabı ile başlıyor.