22 Somalili korsan yakalandı

T24 - Fransa Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda 22 Somalili korsanın, bir Fransız firkateyni tarafından yakalandığını bildirdi.



Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinin yer aldığı "Atalante" korsanlıkla mücadele operasyonu çerçevesinde görevli Fransız firkateyni Nivose'un, Mogadişu'nun 180 mil doğusunda bir Fransız bilimsel araştırma gemisine yönelik saldırıdan sonra korsanların ana gemisi ve iki sürat teknesi ile mürettebatını ele geçirdiği belirtildi.



Açıklamada, Fransız savaş gemisinin, aynı gün 90 mil güneyde başka bir bölgede Somalili korsanlara ait bir diğer ana gemi ile saldırıda kullanılan iki sürat teknesini etkisiz hale getirdiği ve iki görevde toplam 22 korsanı yakaladığı kaydedildi.