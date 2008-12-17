22 sanıklı İGDAŞ davası kritik aşamada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut Pektaş’ın da bulunduğu 22 sanıklı İGDAŞ davası kritik aşamaya geldi. İhalelerde İGDAŞ’ın 170 milyon YTL zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme bilirkişi raporunu dikkate alırsa dava düşecek. Savcının iddialarını değerlendirirse sanıklar 35 yıl hapis istemi ile yargılanacak.



Hürriyet'in haberine göre; 170 milyon YTL’lik yolsuzluk iddiası ile açılan ve aralarında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun da bulunduğu 22 sanıklı İGDAŞ davası, dün yapılan duruşmada kritik bir aşamaya geldi. 6 yıldır süren davada, bilirkişi sanıklar hakkındaki suçlamanın ’emniyeti suiistimal’ olduğu yönünde rapor vermişti. Bu rapora göre davanın zaman aşımından düşmesi gerekiyordu.



Kritik tarih 4 Nisan



Dünkü duruşmada Savcı, suçun emniyeti suiistimal değil, çete, zimmet ve sahtecilik olduğu iddiası ile sanıklar hakkında 35’er yıl ağır hapis cezası istedi. Şimdi, 4 Nisan’a ertelenen duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu dikkate alırsa dava, bu suçlarda azami zaman aşımı süresi 7.5 yıl olduğu için düşebilecek. Ancak mahkeme Savcı’nın dünkü duruşmadaki iddialarını dikkate alırsa bu kez 22 sanık için 35 yıl hapse giden yargı süreci devam edecek.



Bakan da sanık



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AKP milletvekilleri Ömer Dinçer ve Mustafa Açıkalın’ın dokunulmazlık nedeniyle dosyalarının ayrıldığı davada, ağır hapisleri istenen sanıklar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut Pektaş, AKP milletvekili Bülent Arınç’ın ağabeyi Ümit Doğay Arınç, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da var. Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Mustafa Kemal Öztürk, dün sanıkların cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, teşekküle yardım, nitelikli zimmet ve ihaleye fesat karıştırmaktan 35 yıla kadar ağır hapis ve kurum zararı olan 170 Milyon YTL’nin 3 katı para cezasına çarptırılmalarını istedi.



2002’de açıldı



İGDAŞ yöneticisi ve ihaleye girenler hakkındaki ilk dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde 83 sanıklı olarak cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, teşekküle yardım, nitelikli zimmet, ihaleye fesat karıştırmak, emniyeti suistimal ve sahtecilikten 12 Mart 2002 tarihli iddianameyle açıldı. 142 sanık hakkındaki dava ise Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Ağustos 2003’te benzer suçlamalarla açıldı. İki dava aynı isimler yönünden 182 sanıklı dosya halinde birleştirildi. İddianamede, 1999’da sermayesi 170 milyon YTL’ye çıkarılan İGDAŞ’ta 1997-2001 arası yolsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan zararın 170 milyon 715 bin YTL olduğu vurgulanıyordu. Dosya Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme, 3 Nisan 2006’da bilirkişi istedi.



İGDAŞ’ta kim kimdir



Muhittin Fuat Şengül (İGDAŞ eski genel müdürü), Necmi Kadıoğlu (İGDAŞ eski YKÜ) İbrahim Müjdat Oğuz (İGDAŞ eski YKÜ), Yusuf Aydınoğlu (İGDAŞ eski YKÜ), Mesut Pektaş (İGDAŞ YKÜ), Ümit Doğay Arınç (İGDAŞ YKÜ), İGDAŞ’tan usulsüz ihale almakla suçlanan şirket yetkilileri Taci Erdemir, Metin Şahin, Hulusi Cihan Kökten, Mehmet Bahattin Önel, Mahmut Taşdemir, Turan İşcan, Mehmet Ünal Erdeve, Hasan Karagül, Tufan Mengi, Turan Korkmaz, Özcan Elfiti, Sedat Kutay, Abdullah Topel Coşkun, Ayhan Erim, Ahmet Hamdi Pınarcık, Mehmet Özhüsrev.



Bilirkişi: Ben görevimi yaptım



Kadir Has Üniversitesi’nden Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Mahmut Koca, Ticaret Hukukçusu Doç. Dr. Tekin Memiş ve emekli banka müdürü Recep Aslan’dan kurulu bilirkişi heyeti raporu 21 Ocak 2008 tarihinde tamamladı. Raporda, İGDAŞ’ın şirketler özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, özel yasası olmadığı için personelinin kamu görevlisi sayılamayacağı, zimmetle suçlanamayacağı, emniyeti suiistimalden sorumlu tutulabileceği bildirildi. Doç. Memiş, şunları söyledi:

"Biz görüşlerimizi hiç bir tarafın etkisinde kalmadan hazırladık. Ben ticaret hukukçusu olarak başlangıç noktasındaki ticaret hukuku nitelemelerini yaptım. Ceza hukuku ve bankacılıkla ilgili nitelemeleri diğer arkadaşlar yaptı. Bizim raporlarımız bağlayıcı değil, biz karar verme konumunda değiliz. Kararı mahkeme söyleyecek."



İGDAŞ sanıkları neyle suçlanıyor



DOĞALGAZ EL KİTABI BASIM-DAĞITIMI: İhaleye 3 şirket katıldı, biri çekildi, kalan 2 şirkette aynı isim ortaktı. Şirketin adresi, 10 ayrı paravan şirketin adresi çıktı. İhaleyi alan Er ofset 273.470 adet kitap bastırmasına rağmen İGDAŞ’tan 715.000 adet üzerinden tahsilat yaptı; zarar 321.474.783.500 TL oldu. Kitapların dağıtımı için ihale açıldı. Dağıtım iş için gelen vatandaşa ücretsiz dağıtıldığı ve herhangi bir masraf yapılmadığı halde ihalenin haksız çıkar sağlamaya yönelik, göstermelik olduğu belirlendi. Zarar 155.853.750.000 TL.



AVRASYA MARATONU AÇILIŞI: Dekart şirketine hakediş ödendi, iş yapılmadı.



STİCKER YAPIŞTIRMA İHALESİ: Göstermelik bir ihaleydi, şirket paravandı. Zarar 23 milyar TL



İGDAŞ TANITIM İHALESİ: Digimedya’ya göstermelik ihale verildi, iş yapılmadı zarar 8.4 milyar TL.



İSTANBUL 1999 DERGİ BASIM VE DAĞITIMI: 8 günde 2 milyon dergi basıldı, zarar 1 trilyon TL



KOLONYALI MENDİL VE AÇILIŞLAR: Kağıt üzerinden, göstermelik ihalelerle Medyalog adlı şirkete 45.712.500.000 TL haksız çıkar sağlandı.



HİKAYE BOYAMA KİTABI: İhale verilen şirkette teklifi yetkisiz biri verdi, tahsilatlar yetkisiz kişilerce yapıldı, faturalar sahteydi, zarar 268.878.050.000 TL.



TAKVİM ARKALIĞI İHALESİ: İhaleyi alan şirketin ortakları birbirini tanımıyordu, adı geçen firmalar İGDAŞ’tan haksız çıkar sağlamak amacıyla kuruldu, zarar 8.481.250.000 TL.



MOBİL TAHAKKUK SİSTEMİ VE SAYAÇ OKUMA: İhaleye giren Lonca ve Obje’nin bazı ortakları aynıydı, ikinci firmanın katılımı, ihalenin Lonca’da kalması ve fiyat yükseltmek içindi.



İSTANBULLU DERGİSİ BASIMI: Marmara Basım’ın yetkilisi ihaleden haberi olmadığını söyledi. Bir başka firma yetkilisinin imzası taklit edilip teklif verildi. Zarar 199.000.000.000 TL.

