-22 SANIĞA YAKALAMA EMRİ İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin hazırlanan iddianamede, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 tutuksuz sanık hakkında yakalama emri çıkartılması talep edildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan 93 sayfalık iddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312/1. maddesinde ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir'' hükmünün yer aldığı belirtilerek, şüpheliler hakkında soruşturmanın 2 yılı aşkın bir süredir devam ettiği ve toplanan delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi durumunda tüm şüphelilerin tanımı yapılan TCK'nın 312. maddesindeki suçu işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin eyleminin Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 100/3. maddesinde sayılan suçlardan olması, bu nedenle CMK'nın 100/2. maddesi uyarınca tutuklanma nedeninin var sayılması ve eylemin kanunda öngörülen muhtemel cezası dikkate alınarak şüpheliler hakkında tutuklanmalarına karar verilmesi amacıyla yakalama kararı çıkartılması istendi. Haklarında yakalama emri çıkarılması istenen 22 şüpheli, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Mustafa Bakıcı, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya Ülker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Mehmet Bülent Sarıkahya, Murat Uslukılıç, Meryem Kurşun, Hasan Ataman Yıldırım, Cem Şimşek, Altunay Şahin, Fatih Koca ve Recai Alkan olarak sıralandı. İddianameyi kabul eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise haklarında yakalama emri çıkarılması ve davanın ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarına ilişkin dava ile birleştirilmesi yönündeki taleplerin daha sonra değerlendirilmesini uygun buldu.