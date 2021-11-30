22 saat açık denizde alabora olan teknesinin motorunda sürüklendi

T24 Dış Haberler

Japonya açıklarında 69 yaşında bir adam 22 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra kurtarıldı. Arama kurtarma çalışanlarından biri, adamın hayatta kalmasını bir 'mucize' olarak nitelendirdi.

Adamın cumartesi günü Kagoşima prefektörlüğünün açıklarında yalnız başınayken teknesinin alabora olduğu ifade edildi.

Yakuşima adasındaki bir iş arkadaşını arayarak durumdan haberdar eden adamın neredeyse 24 saat sonrasına kadar bulunamadığı; arama kurtarma çalışanları onu bulduğunda teknenin motorunun üzerinde suda sürüklenmekte olduğu belirtildi.

Yetkililer, 69 yaşındaki adamın kendini plastik örtüye sarıp sıcak kalmayı başardığını aktardı.

Bir kurtarma görevlisi, "Hayatta kalması bir mucize" dedi.