22 Nisan, 'Uluslararası Yeryüzü Günü'

BM Genel Kurulu 22 Nisan'ı "Uluslararası Yeryüzü Günü" olarak kabul etti.



192 üyeli Genel Kurul bugün Bolivya'nın girişimiyle "Yeryüzü (Dünya) Günü" olarak 1970'lerden bu yana genel olarak kabul gören 22 Nisan tarihinin tüm BM ülkelerince resmen uluslararası bir gün olarak kabul edilmesi amacıyla sunulan bir karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales karar tasarısının kabulünün ardından yaptığı açıklamada, "Yeryüzü, benim deyişimle toprak ana, alınıp satılabilecek ticari bir mal değildir ve hakları korunmalıdır. Kararın kabulü yeryüzünün hakları olduğunun kabul edilmesi demektir" dedi.



Morales, BM Genel Kurul toplantısı devam ederken BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Yeryüzünün insanlar olmadan yaşayabileceğini, ancak insanların yeryüzü olmadan yaşamayacaklarını vurgulayan Morales, insanoğlunun "toprak ana" olarak tanımladığı yeryüzünün haklarını koruması gerektiğini belirtti.



Ülkesine eskiye oranla daha az kar ve yağmur yağdığını belirten Morales, özellikle aşırı sanayileşmiş ülkelerin dünyayı kirlettiğini, oysa hem yeryüzünün hem de insanoğlunun "temiz yaşam hakkı" olduğunu kaydederek, bu kapsamda "temiz enerji üretimine" büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Morales "toprak anayla" uyum içinde yaşamak gerektiğini belirterek, "Biz dünyaya sahip değiliz, biz dünyaya aitiz" diye konuştu.



Morales yeryüzünün haklarının neler olduğunu konusunu uluslararası tartışmaya açtıklarını da belirterek "Bizim yeryüzü üzerindeki tek hakkımız ona iyi bakmak" diye konuştu.

