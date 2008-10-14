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Spor

22 müthiş maç!

14 Ekim 2008 03:00


2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 grupta 22 karşılaşma oynanacak.

Millilerimiz, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında yarın akşam Estonya ile karşı karşıya gelecek. A Le Coq Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Grubumuzda yarın akşam ayrıca Belçika - İspanya ve Bosna Hersek - Ermenistan maçları oynanacak. Dünya Kupası Gurup elemelerinde yarın oynanacak maçların programı şöyle:

1. GRUP

Malta - Macaristan

Portekiz - Arnavutluk

2. GRUP

Letonya - İsrail

Luxemburg - Moldova

Yunanistan - İsviçre

3. GRUP

Çek Cumhuriyeti - Slovenya

Slovakya - Polonya

Kuzey İrlanda - San Marino

4. GRUP

Rusya - Finlandiya

Almanya - Galler

5. GRUP

Bosna Hersek - Ermenistan

Belçika - İspanya

Estonya - Türkiye

6. GRUP

Hırvatistan - Andorra

Belarus - İngiltere

7. GRUP

Litvanya - Faroe Adaları

Avusturya - Sırbistan

8. GRUP

Gürcistan - Bulgaristan

İrlanda Cumhuriyeti - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

İtalya - Karadağ

9. GRUP

Norveç - Hollanda

İzlanda - Makedonya

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