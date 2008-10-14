22 müthiş maç!

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 grupta 22 karşılaşma oynanacak.
Millilerimiz, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında yarın akşam Estonya ile karşı karşıya gelecek. A Le Coq Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Grubumuzda yarın akşam ayrıca Belçika - İspanya ve Bosna Hersek - Ermenistan maçları oynanacak. Dünya Kupası Gurup elemelerinde yarın oynanacak maçların programı şöyle:
1. GRUP
Malta - Macaristan
Portekiz - Arnavutluk
2. GRUP
Letonya - İsrail
Luxemburg - Moldova
Yunanistan - İsviçre
3. GRUP
Çek Cumhuriyeti - Slovenya
Slovakya - Polonya
Kuzey İrlanda - San Marino
4. GRUP
Rusya - Finlandiya
Almanya - Galler
5. GRUP
Bosna Hersek - Ermenistan
Belçika - İspanya
Estonya - Türkiye
6. GRUP
Hırvatistan - Andorra
Belarus - İngiltere
7. GRUP
Litvanya - Faroe Adaları
Avusturya - Sırbistan
8. GRUP
Gürcistan - Bulgaristan
İrlanda Cumhuriyeti - Güney Kıbrıs Rum Kesimi
İtalya - Karadağ
9. GRUP
Norveç - Hollanda
İzlanda - Makedonya