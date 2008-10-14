22 müthiş maç!



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 grupta 22 karşılaşma oynanacak.



Millilerimiz, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında yarın akşam Estonya ile karşı karşıya gelecek. A Le Coq Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Grubumuzda yarın akşam ayrıca Belçika - İspanya ve Bosna Hersek - Ermenistan maçları oynanacak. Dünya Kupası Gurup elemelerinde yarın oynanacak maçların programı şöyle:



1. GRUP



Malta - Macaristan



Portekiz - Arnavutluk



2. GRUP



Letonya - İsrail



Luxemburg - Moldova



Yunanistan - İsviçre



3. GRUP



Çek Cumhuriyeti - Slovenya



Slovakya - Polonya



Kuzey İrlanda - San Marino



4. GRUP



Rusya - Finlandiya



Almanya - Galler



5. GRUP



Bosna Hersek - Ermenistan



Belçika - İspanya



Estonya - Türkiye



6. GRUP



Hırvatistan - Andorra



Belarus - İngiltere



7. GRUP



Litvanya - Faroe Adaları



Avusturya - Sırbistan



8. GRUP



Gürcistan - Bulgaristan



İrlanda Cumhuriyeti - Güney Kıbrıs Rum Kesimi



İtalya - Karadağ



9. GRUP



Norveç - Hollanda



İzlanda - Makedonya

