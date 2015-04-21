22 Müslüman Kardeşler üyesine idam cezası onaylandı

Mısır'da bir mahkeme 2013 yılında, Kerdasa'daki bir polis karakoluna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Müslüman Kardeşler hareketinin 22 üyesinin ölüme mahkum edilmesini onayladı.

Saldırı İslamcı görüşlü Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra düzenlenmişti.

Müslüman Kardeşler'in 22 üyesi, bir polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıda cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mısır'ın şimdiki Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi'nin yönetimi altında, Müslüman Kardeşler'den yüzlerce kişi ölüm cezasına, binlerce kişi de uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

Davaların hızla görülmesi ve zanlıların topluca yargılanması insan hakları gruplarınca eleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Sisi, yönetimi ele geçireli beri Mursi'nin Müslüman Kardeşleri'ni tamamen çökertmeyi hedeflemiş görünüyor.

Mursi kararı yarın

Mursi'nin devrilmesinden bu yana en az 1400 taraftarının öldürüldüğü bildiriliyor.

Yarın da devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında, Aralık 2012'de işbaşında olduğu sırada protestocuların öldürülmesi için kışkırtıcılık yaptığı suçlamasıyla açılan davada hüküm açıklanacak.

Mursi ölüm cezası getirecek beş ayrı davadan yargılanıyor.

Bugünkü mahkeme kararıyla, söz konusu 22 zanlıya Mart ayında verilmiş olan idam cezaları onaylanmış oldu.

22 zanlıdan 14'ü gözaltına tutulurken, sekizi hala firari.