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Dünya

2,2 milyon poundu cep harçlığı sanmış!

"Ailem bana tonla para veriyor, bu parayı da ailemden bir jest olarak gördüm"

24 Mayıs 2016 19:30

İngiltere'nin dört büyük bankasından biri, bir müşterisinin hesabına yanlışlıkla 2.2 milyon pound (9.5 milyon TL) para yatırdı. 21 yaşındaki Malezyalı öğrenci Christina Jia Xin ise parayı ailesinin gönderdiğini ve cep harçlığı yaptı.  Mahkeme Xin'de şikâyetçi olan bankayı  cezai suçlamaların kanıtlanmasının zor olacağına kanaat getirerek davayı askıya aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sidney’de kimya mühendisliği okuyan Xin savcılığa verdiği ifadesinde parayı zengin ailesinden gelen bir jest zannettiğini söyledi. Mahkeme tutanaklarında yer alan bilgilere göre, dedektiflerin “Neden paranın senin harcaman için olduğunu düşündün” sorusunu Xin, “Ailem bana tonla para veriyor” diyerek yanıtladı.

Banka yetkilileri mahkemeden, genç kızın varlıklarına el konulmasını ve iflasının ilan edilmesini talep etti. Ancak, mahkeme heyeti paranın banka tarafından yatırılmasından ötürü öğrenci alehindeki cezai suçlamaların kanıtlanmasının zor olacağına kanaat getirdi ve davayı askıya aldı.

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Christina Jia Xinparapoundİngiliz Bankası

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