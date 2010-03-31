2.2 milyon kredi kartı takipte

T24 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, 2 milyon 282 bin kredi kartı müşterisini takipte olduğunu bildirdi.





Bilgin, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Genç Finansçılar Öğrenci Topluluğu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen, ''Türk Bankacılık Sektörü Mevcut Durum ve Beklentiler'' konulu konferansa katıldı.





Geçtiğimiz günlerde Mersin Üniversitesi'nde yaptığı sunum sırasında yumurtalı saldırıya uğrayan Bilgin'e konferans öncesi, SÜ Genç Finansçılar Öğrenci Topluluğu Başkanı Ramazan Yıldırım ve 20'ye yakın topluluk üyesi çiçek verdi.





Bilgin, konuşmasında, yaklaşık 1.5-2 yıldır dünya çapında bir krizin devam ettiğini, bu krizin ülkemizi de doğrudan etkilediğini anımsatarak, şunları kaydetti:





''İthalatta, ihracatta, fiyatlarda bir sorun var. Bir gerileme söz konusu. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada söz konusu. Bu krizi fazla şişmanlamış bir insana benzetebilirsiniz. Gerçek kilosu 80-90 kilo olması gereken bir insan, nasıl 120-130 kilo olunca sorunlarla karşılaşırsa, aynen bazı Batılı ülkeler ve ABD bu duruma gelmiş durumda. Şimdi zayıflamaya çalışıyorlar. Ancak biliyorsunuz zayıflamak o kadar zor ki... Çok kolay kilo alabilirsiniz, ama zayıflarken çok fazla gayret göstermelisiniz. Şu anda Batılı ülkelerin yapmaya çalıştığı zayıflama ve diyet uygulamak. Ama bunu uygulamakta zorluk çekiyorlar.''







Batılı ülkelerden daha az borçluyuz







Türkiye'de hane halkının bankalara olan borcunun diğer ülkelere göre daha az olduğunu vurgulayan Bilgin, ''Bütün hane halklarının gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 14. Ama bu batılı ülkelerde yüzde 60'ları buluyor. Dolayısıyla bu kadar zorluk çekiyorlar. Kriz batılı ülkelerde devam ediyor'' diye konuştu.







'Kredilerin 3'te 1'inin tüketici kredileri oluşturuyor'







Daha sonra bankacılık sektörü ile ilgili sunum yapan Bilgin, ''Bankacılık sistemi nezle olsa ekonomi grip olabilir. Dolayısıyla bu sistemi sağlam tutmalıyız'' dedi.





Yıllar itibariyle kredilerin bankacılıkta artan bir seyir izlediğini belirten Bilgin, toplam kredilerin 3'te birini tüketici kredilerinin oluşturduğunu söyledi.





Bilgin, Türk bankacılık sisteminde bireysel kredinin 132 milyar lira olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:





''Bu rakamda kredi kartları toplamı 36 milyar lira, konut kredilerinin değeri ise toplam 47 milyar lira. Bankalarımızın 36 milyon müşterisi var. Bunun 26 milyonu kredi kartı, 11 milyonu da sadece krediler. Normalde kredi kartı sayısı 35 milyon ama bir bir saydığımız zaman demek ki Türkiye'de 26 milyon kişinin cebinde kredi kartı var. Bunlardan 2 milyon 282 bin kredi kartı müşterisi takipte. Özellikle burada bir yoğunluk söz konusu, diğer takipteki müşterilere göre kredi kartı dikkat çekiyor. Burada şunu sorabilirsiniz. Takip oranı nedir? Kredi kartında yüzde 10.4. Acaba bu niye böyle? Bir bankacının hatası, iki tüketicinin hatası. Bankacının hatası nedir? Bankalar çok fazla kredi kartı dağıttı. Gelir durumunu çok dikkate almadılar, hacim yaratmaya çalıştılar. Peki tüketicinin hatası nedir? Kredi kartı bir yaşama biçim değil, ödeme aracı. Ama bazı tüketiciler bunu hayatlarını ikame ettirme aracı diye düşünüyor ve harcamalarını düzenli yapmıyor.''





Bilgin, 2010 yılında bankacılık sektörünün geleceğe daha ihtiyatlı baktığını sözlerine ekledi.

