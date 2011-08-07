T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 80 yıllık cumhuriyet döneminin ekonomik verileri ile 8 yıllık AKP iktidarınının verilerini karşılaştırarak, sosyal yaşama etkilerini değerlendirdi. CHP’nin hazırladığı raporda bankalara olan borçlara dikkat çekilirken "2.2 milyon kişi bankalara borcunu ödeyemez durumda" denildi.









Çalışma, “İşte 80 yıllık Cumhuriyet, işte 8 yıllık AKP iktidarı. Nereden Nereye?” başlıklı raporla kamuoyuna açıklandı. Raporda öne çıkan konular ise şöyle sıralandı:







77 milyar dolar yatırım





Hükümet 8 yılda 1 trilyon 117 milyar dolar kaynak kullandı.



8 yılda yatırıma sadece 77.1 milyar dolar ayrıldı.



80 yılda 242.7 milyar lira borçlanan devlet 8 yılda 253.2 milyar lira borç altına girdi.



80 yılın sonunda 2.2 bin dolar olan kişi başına kamu borcu, son 8 yılda 2 bin dolar arttı.



Kişi başına borç 80 yılda 3.7 bin, 8 yılda 2.8 bin lira birikti.



Hazine 80 yılda 149.9 milyar, son sekiz yılda ise 213 milyar lira borçlandı.







Çok fazla borç birikti





80 yılda 135 milyar lira olan faiz ödemeleri son 8 yılda 408 milyar lirayı buldu.



Son 8 yılda önceki 80 yıldan daha fazla dış borç biriktirildi.



80 yılda 43 milyar dolar dış borç biriktiren özel sektörün son 8 yıllık dış borç artışı 150.1 milyar doları buldu.



80 yılda 56.2 milyar lira olan şirketler kesiminin bankalara olan borcu son 8 yılda 425 milyar lira arttı.







Cari açık hızlı yükseldi





Önceki 80 yılda 57 milyar dolar olan Türkiye’nin cari açığı son 8 yılda 256 milyar doları buldu.



Sıcak para son 8 yılda Türkiye’de yılda ortalama yüzde 20 dolar faizi, borsada ise dolar bazında yılda ortalama yüzde 27.5 kazandı.



80 yılda 246 milyar dolar olan dış ticaret açığı AKP döneminde 440 milyar dolar oldu.



Karşılıksız çekler 2009’da 2 milyona yaklaştı, karşılıksız çeklerin tutarı ise 18 milyar liraya çıktı.



Protesto edilen senetlerin tutarı 7 kat arttı.





2.2 milyon kişi bankalara olan borcunu ödeyemiyor

CHP’nin hazırladığı raporda bankalara olan borçlara dikkat çekilirken, şu bilgilere yer verildi:





Vatandaşların bankalara borcu 30 katına çıktı ve borcu gelirinin yüzde 41.2’sine ulaştı.



Bankalara tüketici kredisi borcu olanların sayısı 7 kat arttı.



Batık tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 70 kat arttı.



2.2 milyon kişi bankalara borcunu ödeyemez durumda.



Yıllık icra sayısı 18 milyonu buldu.



Ekmek fiyatı yüzde 110.9 oranında arttı.



Akaryakıt pompalarından vergi aktı, benzin fiyatı dolar bazında yüzde 150 zamlandı.



Motorin fiyatı yüzde 150’ye yakın artış gösterdi.



