2.2 milyar liralık Aşkabat Uluslararası Havalimanı açıldı

"Aşkabat Uluslararası Havalimanı", başkentte Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türk müteahhitlik şirketi Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Tabanca, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nın dünyanın en büyük havaalanı komplekslerinden biri olduğunu dile getirerek projenin 2 milyar 250 milyon dolara mal olduğunu bildirdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türk müteahhitlik şirketi Polimeks tarafından inşa edilen "Aşkabat Uluslararası Havalimanı" açılış töreninde, "Hizmete açılan bu modern havalimanı, yaptığımız çalışmaların parlak göstergesidir." dedi.

"Aşkabat Uluslararası Havalimanı", başkentte Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Berdimuhamedov, törende yaptığı konuşmada, Türkmenistan'a yeni otomobil ve demiryolu köprüleri ile modern kavşaklar inşa ettiklerini söyledi. Hükümet olarak sivil havacılığa da önem verdiklerini belirten Berdimuhamedov, "Hizmete açılan bu modern havalimanı, yaptığımız çalışmaların parlak göstergesidir" diye konuştu.

Açılışı yapılan havalimanının, uluslararası transit yollar güzergahında hizmet vereceğini anlatan Berdimuhamedov, "Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nı, lojistik merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. 5 katlı olarak inşa edilen havalimanı, yılda 17 milyon yolcuya hizmet verecek." dedi.

"Havalimanları turizm açısından önemli"

Berdimuhamedov, havalimanı yönetim sisteminin en modern cihazlarla kurulduğuna dikkati çekerek terminalin çeşitli ağırlıktaki uçakları kabul edebileceğini kaydetti. Havalimanında simülasyon, yangın, kaza ve kurtarmaya yönelik servisler bulunduğuna işaret eden Berdimuhamedov, yolcular ve mürettebat için de çok sayıda tesisin yer aldığını dile getirdi.

Havalimanlarının turizm açısından önemine dikkati çeken Berdimuhamedov, Türkmen Havayollarının uçak ile helikopterlerini yenilediğini ve şirketin filosuna bugün Boeing marka bir uçak eklendiğini bildirdi. Devletler arası münasebeti daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Berdimuhamedov, ülke girişimlerini dönemin gereklerini dikkate alarak planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2015 yılı kararı çerçevesinde, uluslararası ulaştırma konularında ve tüm modlardaki taşımaların liberasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla Türkmenistan'ın teklifi doğrultusunda, 26-27 Kasım'da Aşkabat'ta "1. Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı" düzenleneceğini hatırlatan Berdimuhamedov, tüm konukları konferansa davet etti.

"Proje 2 milyar 250 milyon dolara mal oldu"

Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca da yapımına 2013'te başladıkları havalimanının, şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük projelerden olduğunu söyledi.

Havalimanını, Türkmenistan'ın milli sembollerinden laçin kuşundan ve Oğuz Han'dan esinlenerek tasarladıklarını anlatan Tabanca, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, günümüzün en büyük yolcu kapasiteli Airbus 380 ve Boeing B747-8 uçaklarının iniş ve kalkış yapabileceği 7 bin 840 metre uzunluğunda pist, taksi yolu ve apronlar inşa edildi." diye konuştu

Tabanca, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nın toplam 266 yapısı ile dünyanın en büyük havaalanı komplekslerinden biri olduğunu dile getirerek projenin 2 milyar 250 milyon dolara mal olduğunu bildirdi. Havalimanı kompleksinin kendileri için gurur projesi olduğunu aktaran Tabanca, Türkmenistan için yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.