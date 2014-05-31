22 maden işçisinde gıda zehirlenmesi şüphesi

Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir firmaya ait bakır madeni ocağında çalışan 22 madenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bakır madeni ocağında çalışan işçilerden bazıları akşam yemeğinden sonra baş ağrısı, üşüme, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire kaldırıldı.

22 işçiden durumu ağır olan 9 işçi, Siirt'teki hastanelere sevk edildi.

Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Mehmet Ant, yemekten sonra arkadaşlarıyla birlikte rahatsızlandıklarını belirterek, diğer arkadaşları tarafından revire götürüldüklerini söyledi.

Yedikleri yemekten zehirlendiklerini ileri süren Ant, "Bize akşam yemeğinde pilav ve tavuk eti verildi. Biz de sadece tavuk eti yedik, daha sonra rahatsızlanmaya başladık. Yemekte yaklaşık 600 işçi vardı. Zehirlenenlerin bir kısmı maden ocağında tedavi edilirken, bizi Siirt'e sevk ettiler" diye konuştu.

Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve zehirlenme vakalarının artması ihtimaline karşılık Siirt Devlet Hastanesi'nde sağlık ekipleri ve ambulansların hazır bekletildiği öğrenildi.