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22. madde 337 oyla kabul edildi

06 Mayıs 2010 02:09

T24 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 22. maddesi 71 ret oyuna karşı 337 oyla kabul edildi.Genel Kurulda gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 71 ret oyu kullanıldı.

Teklifin 22. maddesiyle Anayasa'nın, 157. maddesinde de değişiklik öngörülüyor. Bu kapsamda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getiriliyor. Birinci turda, teklifin 22. maddesine ilişkin gizli oylamaya 407 milletvekili katılmış; oylamada 335 kabul, 70 ret oyu kullanılmış; 1 milletvekili çekimser kalmış, 1 oy da boş çıkmıştı.

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