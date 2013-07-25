22 jandarma karakolu kapatılıyor

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü Jandarma Karakolu inşaatı sırasında çıkan ve 18 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın silahla vurularak öldürüldüğü olayın ardından yeni karakol yapımıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi.

BDP, yeni karakollar yapılmasının çözüm sürecine zarar verdiğini ifade ederken hükümet de yeni karakol yapmak bir yana, olanlara kapatmakta olduklarını belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı onayı ile Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da bulunan 22 jandarma karakolunun kapatılmasına karar verildi. Buna göre Diyarbakır'da 8, Mardin'de 9 ve Şanlurfa'da 5 jandarma karakolu önümüzdeki dönemde kapatılacak.

Kapatılmasına karar verilen karakollarla ilgili resmi işlemlerin sürdüğü belirtilirken, söz konusu illerde bazı karakolların tahliye işlemlerine başlandığı da öğrenilldi.

Çözüm süreciyle ilgisi yok; önceden planlanmış bir faaliyet

Karakolların kapatılmasının çözüm süreciyle bir ilgisinin olmadığı, bunun daha önceden planlanmış faaliyet kapsamında yapıldığını ifade eden yetkililer, bölgede yeni karakol yapımı olmadığını da kaydetti. Daha önce ihtiyaç nedeniyle yapılmış ancak şu anda pasif durumda bulunan karakolların kapatılmasına karar verildiği, karakolların kendi bölgesindeki suç oranı, karakolun fiziki yapısı, ihtiyaç olup olmadığı kriterlerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonucu kapatılması kararı alındığı öğrenildi.

Mevcut karakolların sorumluluk sınırları genişletildi

Mevcut karakol binalarının da güçlendirilerek modern bir hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten yetkililer, bu karakolların sorumluluk sahalarının genişletilerek, araç, gereç ve personel bakımından güçlendirileceğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa bölgelerinde yeni karakol yapımına ilişkin bir planlamanın olmadığını bilgisini veren yetkililer, kapatılacak 22 karakolun dışındakilerle güvenlik hizmetine devam edileceğini bildirdi.