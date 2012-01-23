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Spor

22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 17:19

-22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın ve 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 18.00 Sivasspor-Medical Park Antalyaspor: Süleyman Abay 18.00 Manisaspor-Samsunspor: Halis Özkayha 20.30 Mersin İdmanyurdu-Kayserispor: Mete Kalkavan 20.30 Beşiktaş-Gaziantepspor: Tolga Özkalfa 25 Ocak Çarşamba: 15.30 Gençlerbirliği-Bursaspor: Kuddusi Müftüoğlu 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: Özgür Yankaya 18.00 Trabzonspor-Eskişehirspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 18.00 Orduspor-Kardemir Karabükspor: Abdullah Yılmaz 20.30 Galatasaray-Ankaragücü: Barış Şimşek

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