22 gün sonra ikinci kez toplanan Bakanlar Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu seçim hükümetinde bakanlar kurulu toplantısına MHP’li bakan olarak katılan Alparslan Türkeş bu kez toplantıda AKP'li sıfatını taşıyacak.

Başbakan Davutoğlu tarafından kurulan ve Türkiye’yi 1 Kasım seçimlerine götürecek Geçici Hükümet, 22 gün aradan sonra ikinci kez toplanacak. Bugünkü toplantıya, MHP kontenjanından kabineye giren ancak aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na verildiği son gün parti değiştiren Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “AKP Bakan” sıfatıyla katılacak.

Toplantıda, Avrupa’ya geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin durumu ele alınacak, seçim güvenliği, ekonomik gelişmeler ve AB ile ilişkiler masaya yatırılacak.