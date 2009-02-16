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Spor

'22 futbolcu' grip oldu maç ertelendi

Kayseri Erciyesspor ile Adanaspor arasında oynanması gereken maç, 22 futbolcunun "grip olması nedeniyle ertelendi

16 Şubat 2009 02:00


Bank Asya Birinci Lig’in 22. haftasında Kayseri Erciyesspor ile Adanaspor arasında oynanması gereken maç, ev sahibi Erciyesspor'da 22 futbolcunun "Akut Üst Solunum Yolları Enfeksiyonu" geçirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Bank Asya Birinci Lig'de 15 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Kayseri de oynanması gereken Kayseri Erciyesspor - Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri Erciyesspor Kulübü'nün 22 futbolcusunun "Akut Üst Solunum Yolları Enfeksiyonu" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından verilen doktor raporları dikkate alınarak ertelenen müsabaka, TFF tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacak.

Bu arada Erciyesspor taraftarları 22 futbolcunun aynı anda hastalanmasını inandırıcı bulmadı. Taraftarlar internet sitelerinden yaptıkları "Bizi Kandıramazsınız" başlıklı açıklamada, oyuncuların hasta olmadıkları ve paralarını alamadıkları için maça çıkmadıkları iddia edildi.

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