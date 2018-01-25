22. EMITT TURİZM FUARI'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

*Turizm profesyonelleriyle, tatil tüketicilerini buluşturan dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT, renkli görüntülerle bu sene 22\'nci kez kapılarını açtı.

*İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Turizmde bu yıl hem İstanbul hem Türkiye adına çok ümitliyiz. Son rakamlar, büyük bir yükseliş trendi içinde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu seneyi yüz güldürücü bir şekilde tamamlarız\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, DHA

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in katılımıyla bugün açılışı yapılan EMITT Turizm Fuarı\'na yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çok sayıda katılımcıyı ağırlıyor. Dünyanın ve Türkiye\'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, kültür ve turizm merkezlerinin tanıtıldığı \'EMITT Turizm Fuarı\'nda, 10 salonda 85 ülkeden bin 65 katılımcı yer alıyor.

TATİL ROTALARININ TANITIMI

Fuara katılan stantlarda tatil rotalarının tanıtımları sırasında renkli görüntüler yaşandı. Ziyaretçilere ilginç etkinliklerle anlatılan turizm merkezleri adeta birbirleriyle de yarıştı.

AKÇAKOCA\'YI YÖRESEL KIYAFETLİ KADINLAR, TÜRKÜLERLE TANITTI

Renkli görüntülerin yaşandığı yerlerden biri Düzce\'ye bağlı Akçakoca ilçesinin standı oldu. Akçakoca\'nın tanıtımı yöresel kıyafetleriyle fuara gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup esnaf yaptı. Gencinden yaşlısına kalabalık bir gruptan oluşan Akçakoca esnafı, kendi besteledikleri türkülerle, doğaçlamalarla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

VALİ ŞAHİN, KAYMAKAMLIK YAPTIĞI AKÇAKOCA STANDINDA

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Akçakoca standını ziyaret edenlerden biriydi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile görüşen Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"TÜRKİYE\'NİN EN GÜZEL COĞRAFYALARINDAN BİRİNE SAHİP\"

Aynı zamanda 2000\'de Akçakoca\'da Kaymakamlık görevinde bulunan Şahin, \"Akçakoca\'da kaymakamlık, daha sonra sırasıyla Düzce Vali Yardımcılığı ve Düzce Valilik görevlerini yapmışlığım var. Dolayısıyla bu bölge ile iç içeyim. Akçakoca gerçekten Türkiye\'nin en güzel coğrafyalarından birine sahip. Herkesin orayı görmesini, gezmesini tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

\"BU SENEYİ YÜZ GÜLDÜRÜCÜ BİR ŞEKİLDE TAMAMLARIZ\"

EMITT Fuarı ile ilgili de konuşan Şahin, \"Turizmde bu yıl hem İstanbul hem Türkiye adına çok ümitliyiz. Son rakamlarda, büyük bir yükseliş trendi içinde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah, bu seneyi yüz güldürücü bir şekilde tamamlarız\" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN YEMENİCİ: \"AKÇAKOCA\'YA GELEN TURİSTLER EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANACAKLARDIR\"

Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici ise, \"Geçen yıl EMITT\'i en iyi duyuran stant ödülünü aldık. Bu yıl da performanslarıyla renkli görüntülerle ziyaretçilerin uğrak noktası oluyoruz\" şeklinde konuştu.

\"Karadeniz\'in en güçlü turizm bölgelerinden Akçakoca olarak biz de fuardaki yerimizi aldık\" diyen Cüneyt Yemenici Hem ilçemize hem standımıza ilgi ve alaka çok yüksek. Akçakoca hem tarihi hem doğal güzellikleriyle gerçekten önemli bir turizm noktası. Ülkemizde Turizm Bakanlığı kurulmadan önce büyüklerimiz, Akçakoca\'da Turizm Dernekleri kurmuşlar. Yani turizm geçmişimiz çok eskilere dayanıyor. Karadeniz\'de ilk mavi bayraklı plajlara sahibiz. Tarihi Ceneviz kalemiz var. Akçakoca\'ya gelen hem yerli hem yabancı turistler en iyi şekilde ağırlanacaklardır\" ifadelerini kullandı.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI SAATCI: ÇİN İLE ÇOK CİDDİ TEMAS KURDUK

EMITT Turizm Fuarı\'nda yer alan turizm merkezlerinden biri de Fethiye\'ydi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 2017\'deki turizm sezonu ve 2018\'den beklentileriyle ilgili şunları söyledi:

2017\'ye ağlayarak başlamıştık ancak sonuna doğru Kasım ayı itibariyle esnafımızın yüzleri gülmeye başlamıştı. Esnafımızın çoğu sezonu güzel kapattı. Özellikle yaşanan bazı krizlerden dolayı yabancı turist açısından bir sıkıntı var. Ama İç turizmde gayet iyiydik. Bu sene hem Almanya hem Polonya, hem İskandinav ülkelerinden çok ciddi bir dönüş bekliyoruz. Rusya ve Beyaz Rusya\'dan gelen ciddi sayıda turist var. Bu sene, Fethiye Belediyesi olarak Çin ile çok ciddi temas kurduk. Uçak problemleri halledilirse Çinliler\'den kafamızı kaldıramayacağız.\"

ERKEN REZERVASYON KAMPANYALARINA ULAŞMA İMKANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları\'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB\'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği\'nin iş ortaklığında düzenlenen EMITT, ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak. Tatil tüketicileri fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını cazip fiyatlarda \'erken rezervasyon\' kampanyalarıyla ulaşma imkanına sahip olabilecek.

Bu yıl yoğun bir ilgi gören EMITT\'e 106 ülkeden 2 bin 686 davetli tur operatörü başvuru yaptı. Fuar süresince 6 binden fazla randevu gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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-TÜYAP Fuar yerleşkesinden görüntü

-Fuardaki stantlar

-Katılımcılar

-Ziyaretçilerin stantlara ilgisi

-Akçakoca Belediyesi\'nin standı.

-Çoğunluğu kadınlardan oluşan esnaf grup

-Yöresel kıyafetleriyle esnafın türküler söylemesi

-Horon oynanması

-Vali Vasip Şahin\'in Akçakoca standını ziyaret etmesi

-Vali Şahin\'in açıklamaları

-Akçakoca Belediye Başkanı ile röp.

-Turizm merkezlerinin tanıtılması

-Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile röp.

-Hatay standından görüntüler

-Genel ve detay