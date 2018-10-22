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Spor

22 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: "Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz" "Genç oyuncular takıma adapte olduğunda yeniden madalyalar gelecektir" "Altyapıdan gelen oyuncular çok kaliteli" SPOR TOTO SÜPER LİG 20

22 Ekim 2018 12:37

(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: \"Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz\"
\"Genç oyuncular takıma adapte olduğunda yeniden madalyalar gelecektir\"
\"Altyapıdan gelen oyuncular çok kaliteli\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

GALATASARAY
14.30 Sarı kırmızılı kulüp, başkan Mustafa Cengiz\'in de katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalayacak.
- Schalke 04 maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
- Anderlecht karşılaşmasının hazırlıklarına başlanacak.

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlılarda Genk maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adana Demirspor - Tetiş Yapı Elazığspor  
19.00 Altınordu - Eskişehirspor  

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
20:00 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji

TFF 3. LİG 2. GRUP
15.00 Karşıyaka - Osmaniyespor
TFF 3. LİG 3. GRUP
14.30 Ankara Adliyespor - 24 Erzincanspor

YELKEN
- Bu yıl 30\'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup, Bodrum\'da start alacak.

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