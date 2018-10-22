22 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: \"Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz\"
\"Genç oyuncular takıma adapte olduğunda yeniden madalyalar gelecektir\"
\"Altyapıdan gelen oyuncular çok kaliteli\"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
GALATASARAY
14.30 Sarı kırmızılı kulüp, başkan Mustafa Cengiz\'in de katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalayacak.
- Schalke 04 maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
- Anderlecht karşılaşmasının hazırlıklarına başlanacak.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlılarda Genk maçının hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adana Demirspor - Tetiş Yapı Elazığspor
19.00 Altınordu - Eskişehirspor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
20:00 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji
TFF 3. LİG 2. GRUP
15.00 Karşıyaka - Osmaniyespor
TFF 3. LİG 3. GRUP
14.30 Ankara Adliyespor - 24 Erzincanspor
YELKEN
- Bu yıl 30\'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup, Bodrum\'da start alacak.