-22 ÇİNLİ TÜRKİYENİN GÖNDERDİĞİ UÇAKLA GELDİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Mısır'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderen Türk hükümeti, bu ülkeden ayrılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına da destek verdi, bu çerçevede yaklaşık 40 yabancı ülke vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin dün sabah saatlerinde gönderdiği uçakla Kahire'den gelen Şinhua Haber Ajansı'nın Türkiye Temsilcisi Zheng Jinfa, yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarını getirmek için çok çabuk harekete geçen Türk hükümetinin şimdiye kadar Kahire'ye ve İskenderiye'ye gönderdiği uçaklarla 1200 kadar kişiyi Mısır'dan getirdiğini söyledi. Görev için bulunduğu Kahire'de, Türkiye Büyükelçiliği ile temasa geçerek uçaklara alınmasını istediklerini belirten Zheng, Mısır'dan dönen uçaklarda Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri dahil 40 yabancı ülke vatandaşının bulunduğunu kaydetti. Türk hükümetinin gönderdiği uçaklarla Türkiye'ye dönen yabancı ülke vatandaşları arasında 22 Çin vatandaşının da olduğu bilgisini veren Zheng, bunlardan dördünün zaten Türkiye'de ikamet ettiğini, bazılarının İstanbul'da kaldığını, diğerlerinin Pekin'e döndüklerini anlattı. Zheng, "Bazı Türk vatandaşları iki gün, bazıları bir gün bekledi. Çocuklar, bebekler vardı. Kahire Büyükelçiniz sürekli çalışıyor. 'Herkes sakin olsun' dediler. Türk vatandaşlarından sonra en son uçakla Türkiye'ye geldim. İlk uçağa aileler, bebekleri alındı, sonra kadınlar, en son erkekler uçaklara bindi" diye konuştu. Uçaklara boş yer oldukça başvuran kişilerin alındığını belirten Zheng, "Bir Çinli olarak Türk hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Çinliler çok memnun oldular, Kahire Büyükelçiniz Hüseyin Avni Botsalı'ya da çok teşekkür etmek istiyoruz" dedi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve THY Genel Müdürlüğü ile yürütülen koordinasyon sonucunda, Kahire ve İskenderiye'de bulunan vatandaşların tahliyesi için uçaklar gönderilmişti. Dışişleri Bakanlığı, "Mısır'daki vatandaşların yoğun talepleri üzerine" gönderilmesi kararlaştırılan uçakların sayısının beşe yükseltildiğini açıklamıştı. Açıklamada, Bakanlık ve Türkiye'nin Mısır'daki temsilciliklerine yapılan başvuru ve talepler dikkate alınarak, Mısır'dan vatandaşlarını tahliye etmeyi öngören ülkeler ve bu ülkeden kendi imkanlarıyla ayrılmak isteyecek üçüncü ülke vatandaşları için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Bakanlık eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli hazırlıklara başlandığı bildirilmişti.