Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; 22 büyükelçinin görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen büyükelçilerden 12'si merkeze atandı.
Yayımlanan karara göre;
Tülin Erkal Kara Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi,
Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Kızıltan Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi,
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ahmet Ergin Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne,
Büyükelçi Ömer Faruk Doğan Tunus Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi,
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Suat Akgün Burunei Darussalam Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi,
Müsteşar Yardımcısı Levent Murat Burhan İrlanda Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi,
Müsteşar Yardımcısı Murat Selim Esenli İtalya Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi,
Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı Haldun Koç Bosna Hersek Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi,
Genel Müdür Hulusi Kılıç Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi,
Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özoral Azerbaycan Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne atandı.
Fransa Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Hakkı Akil,
Panama Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kadriye Şanıvar Olgun,
Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömür Şölendil,
Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aylin Taşhan,
Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Damla Yeşim Say,
Tunus Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömer Gücük,
Burunei Darussalam Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fikret Oğuz Ateş,
İtalya Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin,
Bosna Hersek Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Cihad Erginay,
Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Mehmet Selim Kartal,
Azerbaycan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun
Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Ahmet Tuta merkeze atandı.