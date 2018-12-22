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Spor

22 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

22 Aralık 2018 12:18

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

GALATASARAY
18.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
- Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Altay
13.30 Ümraniyespor - Afjet Afyonspor
16.00 Gazişehir Gaziantep - Kardemir Karabükspor

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI
- Final -
19.30 Real Madrid - Al Ain  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.00 Milan - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)
17.30 Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan)
17.30 RB Leipzig - Werder Bremen (Nuri Şahin)
18.00 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
20.30 Barcelona - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
22.30 Juventus - Roma (Cengiz Ünder)

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit
15.15 Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol
17.30 İstanbul BBSK - Arel Üniv. Büyükçekmece
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14.00 Mersin BŞB - Gündoğdu Adana Basketbol
16.00 Botaş - OGM Ormanspor
17.00 İzmit Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOL
- AXA Sigorta KupaVoley -
15.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK
16.00 Jeopark Kula Bld. - Fenerbahçe
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14.00 Karayolları - Fenerbahçe OPET
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
17.00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.
17.30 Nilüfer Bld. - Halkbank
19.00 Vakıfbank - Türk Hava Yolları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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SPOR TOTO SÜPER LİG 13MKE AnkaragücüGöztepe 16Aytemiz AlanyasporMedipol Başakşehir 19KasımpaşaBeşiktaş GALATASARAY 18SarıDemir Grup SivassporFENERBAHÇE AntalyasporSPOR TOTOLİG 13Tetiş Yapı ElazığsporAltay 13
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