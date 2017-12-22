22 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Deniz Atalay\'dan Bayern Münih\'e uyarı

\"Beşiktaş\'a saygı duyulması gerektiğini öğrenecekler\"

\"Sivasspor maçı zevkli olacak\"

GALATASARAY\'DA TERİM DÖNEMİ

-Sarı-kırmızılı camiada Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor\'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim\'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.

-Başkan Dursun Özbek ve Fatih Terim\'in dün gece Terim\'in evinde buluştuğu ve ikilinin bugün de önce Florya\'da bir araya gelecekleri, daha sonrasında ise statta imza töreni olması bekleniyor

11.00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

15:00 Sarı-lacivertliler Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19:00 Fenerbahçe, Konya\'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-beyazlılar Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16:00 Kafile Sivas\'a hareket edecek.

17.00 Takımın Sivas\'a varışı.

SÜPER LİG

20:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

TFF 1. LİG

18:00 Giresunspor - Gaziantepspor

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

20:00 CSKA Moscow - BC Khimky

20:30 Anadolu Efes - Olympiakos

22:30 Saski Baskonia SAD - FC Barcelona Lassa

22:45 Unicaja Malaga - EA7 Olimpia Milano

VOLEYBOL

-Kupa Voley Bayanlar-

12:00 Galatasaray - Beşiktaş

14:00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

16:30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.

18:30 Fenerbahçe - Seramiksan

