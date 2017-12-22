22 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Deniz Atalay\'dan Bayern Münih\'e uyarı
\"Beşiktaş\'a saygı duyulması gerektiğini öğrenecekler\"
\"Sivasspor maçı zevkli olacak\"
GALATASARAY\'DA TERİM DÖNEMİ
-Sarı-kırmızılı camiada Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor\'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim\'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.
-Başkan Dursun Özbek ve Fatih Terim\'in dün gece Terim\'in evinde buluştuğu ve ikilinin bugün de önce Florya\'da bir araya gelecekleri, daha sonrasında ise statta imza töreni olması bekleniyor
11.00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
15:00 Sarı-lacivertliler Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
19:00 Fenerbahçe, Konya\'ya gidecek.
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-beyazlılar Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16:00 Kafile Sivas\'a hareket edecek.
17.00 Takımın Sivas\'a varışı.
SÜPER LİG
20:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
TFF 1. LİG
18:00 Giresunspor - Gaziantepspor
BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20:00 CSKA Moscow - BC Khimky
20:30 Anadolu Efes - Olympiakos
22:30 Saski Baskonia SAD - FC Barcelona Lassa
22:45 Unicaja Malaga - EA7 Olimpia Milano
VOLEYBOL
-Kupa Voley Bayanlar-
12:00 Galatasaray - Beşiktaş
14:00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
16:30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
18:30 Fenerbahçe - Seramiksan