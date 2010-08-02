-22. ALTIN KİRAZ YAĞLI GÜREŞLERİNDE FATİH ATLI BAŞPEHLİVAN OLDU ANTALYA (A.A) - 01.08.2010 - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen 22. Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı. 100. Yıl Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen yağlı güreşlere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 480 güreşçi katıldı. Güreş Düzenleme Komitesi Başkanı Cafer Tayyar Yörük, yaptığı açıklamada, Altın Kiraz Yağlı Güreşlerini, ata sporunu yaşatmak için düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Komite olarak yaşatmaya çalıştığımız ve verdiğimiz mücadele ile güreşlerimize maddi ve manevi katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Güreşlerimize Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde 16 başpehlivan toplam 480 pehlivan katıldı. Bugüne kadar yapılan güreşlerde elde edilen gelirlerde cami, okul, yol, hastane ve eğitim başta olmak üzere dar gelirli ailelere de maddi imkan sağladık. Bu kez desteğimiz spordan yana olacak. Belediye Spor Kulübü ve sporcularına imkan vereceğiz. Genç nesili sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefledik.'' 22. Altın Kiraz yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık için Fatih Atlı ile tarihi Kırkpınar güreşlerinde 2 kez başpehlivan olan Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi. Başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı. Diğer branşlarda birinci olan sporcuların isimleri şöyle: Başaltında Hasan Cengiz, büyük ortada Serkan Dumru, küçük orta küçük boyda Gökhan Kartop, küçük orta büyük boyda Şahali Kurt, tozkoparanda Bekir Kündü, teşvik kategorisinde Gürkan Balcı, minik 3'te Samet Avcıoğlu, minik 2'de Recep Bülbül, minik 1'de İbrahim Çağlayan, büyük yıldızda Süleyman Çetin, küçük yıldızda Furkan Naz ve kapsam dışında da Ahmet Fuat Batu. Güreş etkinlikleri kapsamında düzenlenen çayır ağalığını ise satışa çıkarılan koçu 40 bin TL'ye alan Naim Adrasan kazandı.