22 Ağustos Salı Spor Gündemi

(Özel) BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE GELDİ

Metehan Başar, Denis Kudla\'yı yenerken hem 2015 rövanşını aldı, hem de Dünya Şampiyonu oldu. Ama bunun bir başka öyküsü vardı. İşte Başar\'ın öyküsü;

Aladağ kampına gelen Baba Kemal Başar\'ın içine doğmuştu. \"Oğlum\" dedi, \"Bu kez şampiyon olacaksın. Seni havaalanında altın madalyanla birlikte karşılayacağım\". Yarı finalden öncede antrenör Hakkı Başar da, \"Şampiyon sensin aslanım\" diyerek bu kez \"tamam\" dedi. Aladağ\'da ise başta teknik direktör Salih Bora ve teknik heyet de Metehan\'dan umutlu idi. \"Salih, \"Çok çalıştı. Büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacak. Ama yazmayın\" diye de not düşmüştü. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile eski Federasyon başkanı ve şimdiki Gençlik Spor Bakanı Dr.Osman Aşkın Bak da Mete ile konuşurlarken hissetmişlerdi O\'nun şampiyonluğunu. Yani tüm planlar Aladağ\'da yapıldı, Paris\'te sona erdi. (Faik GÜRSES)

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA İKİNCİ GÜN RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Dünya Güreş Şampiyonasının ikinci kuraları belli oldu. Buna göre Türkiye\'yi minderde Hammet Rüstem, Atakan Yüksel, Aslan Atem ve Rıza Kayaalp temsil edecek. Sporcularımızın tartı sonrası çektikleri kuralar sonucu ilk rakipleri şöyle:

11.00-59 kiloda Hammet Rüstem, Kolombiyalı rakibi Dicther Hans Toro Castaneda ile,

11.20-66 kiloda Atakan Yüksel, Polonyalı rakibi Mateusz Lucjan Bernatek ile,

11.40-80 kiloda Aslan Atem, Alman rakibi Pascal Eisele ile,

12.00-130 kiloda Rıza Kayaalp, Özbekistanlı rakibi Muminjon Abdullaev ile karşılaşacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA

21.45 Turuncu-Lacivertli temsilcimiz İstanbul\'da 2-1 yenildiği rakibi Sevillya\'yı İspanya\'da devirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor.

Gecenin diğer maçları şöyle:

21.45 Nice (Fransa)- Napoli (İtalya) (0-2)

21.45 Rijeka (Hırvatistan)-Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Astana (Kazakistan)-Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

BEŞİKTAŞ\'TA BURSASPOR DERSİ

Şenol Güneş yenileri takıma adapte etmeye hazırlanıyor. Medel, Lens ve Negredo hocanın gözüne girebilmek için antrenmanlarda tempo arttırdı.

Siyah-beyazlılar günü çift idmanla geçecek.

10.30-18.00 İdman (Sabah KAPALI, akşam AÇIK)

DURSUN ÖZBEK, \"İŞTE GERÇEK TARAFTAR BU\" DEDİ

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde önce Galatasaray Televizyonu\'nun, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Dursun Özbek\'in GSTV\'ye yaptığı açıklama şu şekildeydi:

\"Başkan olmaktan öte bir Galatasaraylı olarak keyifli iki hafta geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum; futbolcular, teknik heyet ve idari kadroya... İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Yeni bir takım kuruyoruz. Takımın omurgası değişti. Takıma yeni bir heyecan getirdik. Gelen arkadaşlar da çabuk adapte oldular. Bundan sonra da bu adaptasyon ve uyum artarak devam edecektir. Galatasaray için çok güzel bir sezon geçecek.\" (Mustafa AKIN)

TWİTTER\'DAKI GALATASARAY TARAFTARINA AĞIR CEZA

Twitter\'da Galatasaraylı futbolcular Gomis ve Ndiaye\'ye maymun diyerek hakaret eden Hakan Hepcan isimli twitter fenomenine Galatasaray Spor Kulübünden ağır tepki geldi. Kulübün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm \"Hakan Hepcan isimli kişinin söylediğinin bir Galatasaray sporcusuna değil, bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık! (SERHAN Türk)

GALATASARAY DOKTORU YENER İNCE: \"FEGHOULİ İYİ DURUMDA\"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, \"Feghouli ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim; geldikten sonra, tedavisi yapıldı. Transfer döneminde olduğu için ve takımdan ayrı olduğu için düzgün bir tedavi görmemiş. Tedaviye çok hızlı cevap verdi. İyi durumda şu anda\"

GALATASARAY, SİVASSPOR\'A HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılılarda Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor. Yönetim eldeki oyuncuları satabilmek için teklif bekliyor. Asamoah\'ın gelmesi an meselesi.

SAMET AYBABA, CİMBOM\'U DURDURMA PLANLARIMIZ HAZIR

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, DHA\'ya konuştu ve \"Rakibimizin gücü meydanda. Ama analizlerimizi iyi yaptık. Galatasaray\'ı durdurma planlarımız hazır\" diye konuştu.

FENERBAHÇE\'DE VARDAR HAZIRLIKLARI

18.00 Sarı-Lacivertli ekip Üsküp\'te 2-0 yenildiği FC Vardar maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYASPOR\'LA ANLAŞAN SAMİR NASRI İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

18.30 Antalyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya varan Samir Nasri, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak

ENES 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Villarreal\'de maça ilk 11\'de başlayan Türk oyuncu Enes Ünal, 90 dakika sahada kalırken ceza sahasında hiç topla buluşamadı. 15 numaralı formasıyla sahaya çıkan milli oyuncu, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

U-17 İSKOÇYA ÖNÜNDE

Saint Georges Park Turnuvası\'nda İngiltere ve İtalya maçlarını kaybeden Milli Takım son karşılaşmasını bugün yapacak.

TÜRKİYE KUPASI\'NDA 1.TUR MAÇLARI

Bu turda 20 karşılaşma oynanacak.

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul\'da devam edecek.

ABD AÇIK\'TA 4 TÜRK KORTA ÇIKIYOR

Kadınlarda Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, erkeklerde ise Cem İlkel eleme müsabakaları için korta çıkacak.