22 Ağustos İngiltere basın özeti

İngiltere gazetelerinde ülkenin dün gece sona eren 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki tarihi başarısı büyük yer kaplıyor.

Büyük Britanya adına yarışan sporcular 27'si altın toplamda 67 madalya kazanarak, takımlarının olimpiyatlarda ABD ve Çin'in ardından en fazla madalya kazanan ülke olmasını sağladı.

Çin 70 madalya kazanmış olsa da Büyük Britanya takımı Çin'den bir fazla altın madalya kazandığı için, genel sıralamada 2. oldu.

Büyük Britanya takımının en başarılı olduğu branşlar ise bisiklet, yüzme, jimnastik, atletizm ve kürek.

Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Gaziantep saldırısı ve Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan eski dostluğunu yenileyeceğini yazıyor.

Deneyimli Orta Doğu muhabirine göre Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından, Esad'la "yeniden dostluk kurmaya" daha yakın.

Fisk'in "Türkiye'nin düşmanlarından oluşan kara listesi büyürken, Erdoğan Suriye'de Putin ile birlikte hareket etmeye hazırlanıyor" başlığını taşıyan makalesi, "Sultan, Şam Aslanı ile eski dostluğunu yenilemeyi düşünüyor olabilir mi? Emin olun, düşünüyor" ifadesiyle başlıyor.

Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatan Fisk, hükümetin katliama tepkisinin, Erdoğan'ın yabancı düşmanlar listesindeki önceliklerini de gösterdiğini belirtiyor:

"Cumartesi akşamı yaşanan saldırıdan hızla IŞİD sorumlu tutuldu. Ama ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hedef alan 'terör örgütleri' listesini genişletti: PKK, IŞİD ve Erdoğan'ın darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı sürgündeki, tuhaf din adamı Fethullah Gülen ile destekçileri.

"Bu, bir düğünde yaşanan katliam için oldukça uzun bir liste. Ve tüm bu 'teröristlerin', darbe girişiminin ardından bizzat lime lime olmuş olan polis gücü ve ordu tarafından yenilgiye uğratılmak zorunda olduğunu varsaymalıyız."

"Türkiye'nin kara listesi kendi içinde gariplikler barındırıyor. Türkiye PKK'yı IŞİD'le aynı kara listeye koyuyor. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile savaşan YPG'yi de, PKK ile eş tutuyor. Aynı YPG, ABD'nin havadan desteğiyle IŞİD'e karşı savaşıyor.

"Daha da ilginci şu; listede Erdoğan'ın son 4 yıldır yok etmeye çalıştığı Esad yönetimi yok."Fisk'e göre bunun en büyük nedeni, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri normalleştirme adımı atmış olması ve Erdoğan'ın iki hafta önce yaptığı Rusya ziyareti...

"Suriye rejiminin Gaziantep'teki saldırıyla doğrudan ilişkisi olduğuna çok az sayıda Türk inanacaktır. Ancak St. Petersburg'a Çar Vladimir'i görmeye gittikten sonra Sultan Erdoğan, düşmanlarının sayısını azaltması gerektiğinin farkına varmış gibi görünüyor.

"Ankara ile Şam'ın - iki tarafın da güvendiği kişiler aracılığıyla- gizlice görüştüğüne dair haberler ise Türkiye'deki Suriyeli muhalifleri paniğe sürüklüyor.

"Şu açık ki Erdoğan'ın yeni Rusya sevgisinin bir bedeli var. Çar, Esad'a olan sevgisini ve ordusuyla destek verdiği [Esad] hükümetinin yıkılması girişiminde Türkiye'nin oynadığı rolü gündeme getirmiştir. Sultan bu yüzden Şam Aslanı ile olan eski dostluğunu yenilemeye çalışıyor olabilir mi? Bundan emin olun."

Fisk, makalesinde şu benzetmeyi de yapıyor:

"Erdoğan, Gaziantep saldırısıyla ilgili kimi suçlarsa suçlasın, artık normal hale gelen bu vahşetin, kendi vermiş olduğu Suriye Savaşı'na dahil olma kararının doğrudan sonucu olduğunu görmek zorunda.

"IŞİD ile 'masa altından yaşadığı yakınlaşan', Kürtlerle savaşı yeniden başlatan ve eski ortağı- yeni ezeli düşmanı Gülen tarafından planlanan darbe girişiminden sağ çıkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, Pakistan'ın 1980'lerin başlarında Afganistan'a en çok mücahit gönderen ülke olduğu zamanlardaki haline her geçen gün biraz daha fazla benziyor.

"Savaş sona erse bile Suriye'nin bir daha asla eski Suriye olmayacağı söyleniyor. Ama gerçek şu ki Türkiye de bir daha eski Türkiye olamayacak.

"O gün geldiğinde Türkiye'nin cumhurbaşkanının kim olduğunu görmek ilginç olacak."

Gaziantep saldırısına yer veren gazetelerden FT, son saldırıda şüphelerin IŞİD üstünde yoğunlaştığını, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana PKK'nın da yaklaşık 20 saldırı yaptığını yazıyor.

FT'ye göre "Ordu ve istihbarat servisi Fethullah Gülen destekçilerini temizleme göreviyle boğuşurken, saldırılar da artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti, ordu ve bürokrasiyi 'Gülencilerden' temizlemeye çalışırken, diğer düşmanlar da şiddet dolu eylemlerini artırmak için bunu bir fırsat olarak kullanıyor."

Gazeteye konuşan Londra merkezli risk danışmanlığı kuruluşu Maplecoft'tan Anthony Skinner, ordu, istihbarat servisi ve polis gücünde yapılan 'temizliğin', bu kurumları zayıflattığını söylüyor.

Gaziantep saldırısıyla ilgili olarak Guardian'a konuşan CHP milletvekili Akif Ekinci ise hükümetin IŞİD, PKK ve Gülencileri eşit terör tehdidi olarak görmesinin büyük bir stratejik hata olduğunu ve her grupla mücadele için özel bir yol belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

Times, Başbakan Binali Yıldırım'ın, önde gelen uluslararası basın kuruluşlarına verdiği ortak röportajda, Avrupa Birliği'ni mültecileri kandırmakla suçladığını yazıyor.

Yıldırım, Türkiye ile AB arasında Mart ayında imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasının koşullarının AB tarafından karşılanmadığını, Türkiye'nin sabrının taşmak üzere olduğunu belirtiyor.

Başbakan Yıldırım'ın dikkat çektiği noktalar şöyle: