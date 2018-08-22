22 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

İSTANBUL,(DHA)

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

14.00 Siyah beyazlı ekip, Partizan karşılaşması için Sırbistan\'a gidecek.

20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Beşiktaş, Partizan maçının son çalışması yapılacak.

- Teknik direktör Zoran Mirkovic ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

- Sırbistan temsilcisi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı ekip 2 günlük iznin ardından Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

- Takım izinli

TRABZONSPOR

15.00 Bordo mavili kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak

- MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlanacak.