22 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

İSTANBUL,(DHA)
PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
14.00 Siyah beyazlı ekip, Partizan karşılaşması için Sırbistan\'a gidecek.
20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.00 Beşiktaş, Partizan maçının son çalışması yapılacak.
- Teknik direktör Zoran Mirkovic ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
- Sırbistan temsilcisi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı ekip 2 günlük iznin ardından Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Takım izinli
TRABZONSPOR
15.00 Bordo mavili kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak
- MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlanacak.