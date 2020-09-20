22 AB şehrinden, Airbnb'ye karşı kural çağrısı

Avrupa'dan 22 kent Airbnb ve diğer kısa vadeli tatil kiralama platformlarına karşı katı kurallar getirilmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Belediyeler söz konusu platformlar yüzünden emlak fiyatlarının arttığını, halkın da kiralık ev bulmakta zorlandığını ileri sürüyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Paris, Barselona, ​​Floransa ve Berlin'in de aralarında bulunduğu 18 turistik kentlerin temsilcileri söz konusu sitelerle ilgili yeni bir yasal çerçevenin getirilmesi için AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ile görüştü.

Bazı şehirler kısa kiralamalara sınırlama getirdi ve yasa dışı kiralamalarla mücadele kararı aldı. Ancak AB nezdinde bir yasal çerçeve oluşturulmadan Airbnb gibi şirketlerle mücadele etmenin mümkün olmayacağı düşünülüyor.

Paris şehri geleneksel konut kiralama şirket statüsünde çalışmadıkları için Airbnb ve Wimdu’ya dava açmıştı. Ancak geçen aralık ayında Avrupa Adalet Divanı Fransa'nın talebini geri çevirdi.