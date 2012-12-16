HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP’nin ilahiyatçı milletvekili İhsan Özkes, “21 Aralık’ta dünya yerle bir olmayacak. Kıyamet kopmayacak” dedi. “Allah’tan başka kimse geleceği bilemez” diyen Özkes, Ortadoğu coğrafyası ve haritaların değişmesine ilişkin görüşleri kıyamet senaryolarından daha gerçekçi bulduğunu dile getirdi.

İstanbul Milletvekili Özkes, T24’e, dini liderlerden, devlet başkanlarına, NASA’ya ve çeşitli araştırmacılar ve dünyanın yarısını bölen 21 Aralık’la ilgili tartışmaları değerlendirdi.

İslam inancına göre sadece Allah bilir

Geleceği kesin tarih verilerek bilineceğine inanmıyorum. Bizim inancımıza göre geleceği ancak Allah bilir. Kimse bilmez. Kıyamet inancı, İslam, Hrıstiyanlık ve Yahudilikte var olan bir inanç. 21 Aralık Maya takvimine dayandırılıyor.

21 Aralık’ta kıyamet kopmayacak

İslam inancına göre, 21 Aralık’ta kıyamet kopmayacak. Kıyamet beklemiyoruz. Dinimize göre, kıyametin alametleri vardır. Kıyamet tarihi yoktur. Yani bunu ancak Allah bilir. Hiçbir kimse değil. Değil kıyametin kopacağı, yarın ne olacağını bile kimse bilemez. Geleceğini ve görünmeyeni bilen sadece Allah’tır.

Ortadoğu senaryoları kıyametten daha gerçekçi

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) diye proje var. Irak, Suriye, Libya, Mısır, Arap baharı gibi gelişmelere baktığımızda, senaryoların kıyametten daha elle tutulur olduğu görülür. 20 yıldır söylenen coğrafyanın yeniden şekilleneceği ve haritaların değişeceği senaryoları hayali değil. Beni ilgilendiren şeyler, vaat edilmiş topraklar, Kutsal toprakların Yahudilerin denetiminde olacağı, Mezopotamya’da yeni oluşumlara dikkat çekiliyor. Yeni dünya düzenine ilişkin bu senaryolar kıyamet anlayışı gibi düşünülebilir.