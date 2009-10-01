218 gün sonra hakim karşısında

Yine kelepçeli getirdiler

O böyle istemişti

Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Deniz Seki, 24 Şubat 2009 tarihinde cezaevine gönderilmişti.Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde 218 gündür tutuklu bulunan Seki, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Davadaki diğer 18 sanık ile birlikte hakim karşısına çıkacak olan Seki, elleri kelepçeli bir şekilde cezaevi aracından indirildi. Zayıfladığı gözlenen sanatçının mutluluğu dikkat çekti. Kameralara gülümseyen Seki, "Tahliye bekliyor musunuz?" sorusuna, "Dualarınızla inşallah" karşılığını verdi.Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yarın yargılanmaya başlayacak olan şarkıcı Deniz Seki'nin duruşma öncesi mahkemeden bazı taleplerde bulundu.Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu olan Seki, adliyeye getirilirken kendisine kelepçe takılmamasını ve adliye içersine Hakim ve Savcıların kullandığı protokol kapısından alınmasını istedi.İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklandıktan 218 gün sonra yargılanmaya başlayacak olan şarkıcı Deniz Seki'nin , duruşma gününden önce mahkemeye dilekçe sundu. Bakırköy Cezaevi’nden ring aracıyla getirilecek olan Seki, avukatı Naim Karakaya aracığıyla sunduğu dilekçede adliyeye girişi için bazı taleplerde bulundu. Seki, adliyeye girişinin Hakim ve Savcıların kullandığı protokol kapısından yapılmasını ve kelepçesiz olarak getirilmeyi istedi.