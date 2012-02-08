-21. yüzyılın en iyi futbol hakemi Markus Merk İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yaptığı değerlendirmede, 21. yüzyılın en iyi futbol hakemi olarak Alman Markus Merk seçildi. Hakemliği bırakan ve halen Lig TV'de yorumculuk yapan Markus Merk, 135 puanla en yakın rakibine 27 puan fark atarak, ilk sırada yer aldı. Merk'i, 108 puanla Uruguaylı hakem Jorge Luis Larrionda izlerken, Kolombiyalı hakem Oscar Julian Ruiz ise 104 puanla 3. oldu.