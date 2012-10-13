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21. yüzyılda tarım aracı 'tak tak' okul servisi oldu

CHP'li Vahap Seçer, Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin 'tak tak' adı verilen araçla okula götürülmesini Meclis gündemine getirdi

13 Ekim 2012 15:07

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

 

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Erdemli’de 7 kilometre mesafedeki okula ‘tak tak’ adı verilen tarım aracıyla giden öğrencileri Meclis’e taşıdı.

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TBMM Genel Kurulu’nda öğrencileri anlatan seçer, kürsüden fotoğrafları da gösterdi.

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Traktörlerin arkasına takılan ‘tak tak’

 

Seçer şöyle konuştu:

“Şimdi, şu fotoğrafa bir bakın, 2012 AKP Türkiye’sinde ilköğretim okul öğrencileri Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım traktörlerinin römorklarında taşınıyor. Bunlar da tarım traktörlerinin arkasına takılan, ‘tak tak’ denilen tarım aletlerinin takıldığı gereçler; tarım gereçleri. Görüyorsunuz, bulundukları mahalleden 7 kilometre mesafeye, okula ilköğretim öğrencileri bu tarım taşıma araçlarıyla götürülüyor.”

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Seçer, “Bu 4+4+4'ten bu ortaya çıkan sonuçtan Sayın Başbakan herhalde iftihar ediyordur. Bu düzenlemeden il valileri memnun değil, ilçe kaymakamları memnun değil, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri memnun değil, veliler memnun değil, öğrenciler memnun değil; kimse memnun değil ama bir tek Sayın Başbakan, zorunlu olarak da sizler memnunsunuz. Takdirlerinize bırakıyorum” dedi.

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