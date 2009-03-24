21. yüzyıla damgasını vuracak bir kriz

Almanya Cumhurbaşkanı Köhler: “Bu yüzyıla damgasını vuracak bir kriz yaşıyoruz. Eğer zararlardan ders almayı bilirsek ekonomik kriz gelecek için büyük bir fırsata dönüşebilir.”



Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, zararlardan ders alınması durumunda



Köhler, Berlin'deki bir kilisede yaptığı geleneksel "Berliner Rede" (Berlin konuşması) adlı konuşmasında, daha önce Uluslararası Para Fonu başkanlığı yaptığını hatırlatarak, daha o zamanlardaki çalışmaları sırasında finans piyasalarındaki gelişmelerin kendisini ve diğer çok sayıda uzmanı endişelendirdiğini, ancak G-7 ülkelerinin mali sistemlerini gözden geçirmek konusunda çekingen davrandıklarını belirterek, "Şimdi ise 21. yüzyıla damgasını vurabilecek bir kriz yaşıyoruz. Eğer zararlardan ders almayı bilirsek bu bizim için iyi yönde bir gelişme olabilir" dedi.



Almanya'daki şirketlerin, işten çıkarmaları mümkün olduğunca önlemeye çalışmalarının iyi bir işaret olduğunu ancak, Almanya'da siparişlerin hiç bugüne kadar olmayan bir hızla azalmakta olduğunu ifade eden Köhler, "Ancak, işsizliğin artacağına hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.



Dünya pazarlarından ayrılmalarının da söz konusu olamayacağını ve böyle bir durumda Almanya'nın refahının kısa sürede kaybolacağını kaydeden Köhler, tüm ülkelerin "aynı teknede" bulunduklarına ve krizi birlikte çözmeleri gerektiğine işaret etti.



Dünyadaki yaklaşık 6,5 milyar insanın sadece yüzde 15'inin refah içinde yaşadığına dikkati çeken Köhler, bu refahın sürekli olabilmesi için dünya çapında daha adil bir düzenin yaratılması gerektiğini belirtti.



Alman hükümetinin krize karşı mücadele amacıyla gerekli önlemleri aldığını, ancak insanların mali sisteme güvenlerini kaybettiklerini, bunun tekrar sağlanması için insanların daha fazla bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade eden Köhler, ekonomik krizin nedenlerini tam olarak bilmediklerini, ancak sanayileşmiş ülkelerden kaynaklandığını ve önemli banka yönetimlerinin de geleceğe bakışlarını kaybettiklerini kaydetti.



"Piyasaların kurallara ve ahlaka ihtiyacı var"



Köhler, dünyadaki mali sistemlerin bugüne kadar iyi işlediğini, bu nedenle kontrollerinin fazla gerekli görülmediğini, şimdi yaşanan krizin ise sıkı kontrollerin önemini ortaya çıkardığını belirterek, "Piyasaların kurallara ve ahlaka ihtiyacı var" dedi.



Global krizin global boyutta çözülmeye ihtiyacı olduğunu ve uluslararası finans piyasaları için yeni bir düzen yaratılması gerektiğini ifade eden Köhler, dünyada çok sayıda ülkenin zor durumda bulunduğunu, uluslararası ekonomik ve mali düzen için köklü bir yeniliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Dünyadaki fakir ülkelere de yardım edilmesi gereğine vurgu yapan Köhler, "insanlık için, Afrika'nın kaderi belirleyici olacak" diye konuştu.



İklimin korunmasının önemine de işaret eden Köhler, "Dünyanın en iyi otomobillerini üretiyoruz. Ancak, bu yeterli değil. Geleceğe yönelik olarak da en iyi otomobilleri üretmemiz lazım" dedi.



Okulu diploma almadan terk eden öğrencilerin sayısının da azaltılması gerektiğini, ülkedeki her bir gence ihtiyaçları olduğunu ifade eden Köhler, gelecek ayların zor olacağını, bazen öfke ve çaresizlik duygusuna kapılacaklarını, ancak her şeyi düzeltmenin yine kendi ellerinde olduğunu sözlerine ekledi.



