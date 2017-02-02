21. Yüzyıl çocuklarının dili: Kodlama

Bugünlerde anne - babaların en çok dillendirdiği şeylerden birisi "Yarının işleri henüz icat edilmedi" oluyor.

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar yazılımları ekonominin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

ABD ve Avrupa'da çocuklara 'kodlama dili' öğretmek, hızla yaygınlaşan bir trend haline gelmiş durumda.

Kodlamanın 'yeni vazgeçilmez' haline geldiği bir dünya kimilerine göre çok uzakta da değil.

ABD'li otomotiv devi General Motors CEO'su Jeff Immelt, işe alınacak gençlere bilgi teknolojileri alanında çalışmalasar dahi kodlama öğretileceğini söylüyor.

Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Oracle ise yüksek maaşlı işlerin yarısından fazlasında kodlama becerilerinin gerekli olduğunu vurguluyor.

Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın CEO'su ise bir adım daha ileri giderek "Kodlama, her çocuğa öğretilecek ikinci bir dil olmalı" diyor.

Ancak teknoloji dünyası liderlerinin bahsettiği bu eğitim, çocukları bilgisayar başına oturtup karmaşık harf ve simgeler dizisi yazdırmak değil.

Kodlama, bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak olarak tanımlanıyor.

Telefonlardan araba göstergelerine, bilgisayarlardan termostatlara kadar birçok cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı kodlar sayesinde çalışıyor.

Öncelikle bilgisayarlara adım adım komut verme mantığının kavranması üzerinde duruluyor.

Çocukları kodlama dünyasıyla tanıştırmak için de pek çok girişim var.

Oyuncak firmaları ve teknoloji dünyası yeni bir işbirliği alanını inşa ediyor.

Danimarkalı oyuncak devi Lego ve Apple, çocukları kodlamayla tanıştıracak uygulamalar ve oyuncaklar geliştiriyor.

Üzerlerinde sensör bulunan Lego küpleri, birleştirilip programlandığında hareket edip, ses çıkarabiliyor.

7 yaş ve üzeri çocuklar için geliştirilen set, çocukların ilk robotlarını inşa etmelerini sağlıyor.

Google'ın geliştirdiği sistem, bir 'beyin bloğu' ve çevresine yerleştirilen farklı komut bloklarıyla işliyor.

'Beyin bloğu' tüm komut dizisine güç sağlıyor. Zincir şeklinde eklenen küplerle çocuklar müzik çalabiliyor, nesneleri harekete geçirebiliyor veya robotlara çizim yaptırabiliyor.

Devletler de kodlamayı eğitim müfredatının bir parçası haline getirmek için girişimlerde bulunuyor. Forbes dergisi, ABD'de her 10 okuldan birisinde kodlama dersleri verildiğini aktarıyor.

Ancak haberde bu oranın yetersiz bulunduğu ve pek çok eyaletin kodlamayı zorunlu ders haline getirmek için çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelere kodlamayı eğitim sistemine entegre etme çağrısında da bulunuyor.

Türkiye'de de bu yönde girişimler var. Kodlama dersleri ilkokullarda müfredata girmeye hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaparken, kodlama derslerinin müfredata eklenmesini tavsiye etmişti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde ise kodlama derslerinin başlatılması yönünde çalışmalar yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise geçen hafta açıkladığı 2017 - 2018 eğitim dönemi müfredatı değişiklikleri içerisinde kodlamaya da değinmişti.

Yılmaz, Kodlama dersinin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar verilen tüm derslerin içine yerleştirildiğini söylemişti.