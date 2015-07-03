21 yıldır tutuklu İlhan Çomak için 'tutukluluğa devam' kararı

1994'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenciyken, ‘terör’ suçlamasıyla tutuklanan, DGM tarafından hakkında verilen müebbet hapis cezası AİHM’in “adil yargılanmadı” kararından sonra bozularak tekrar yargılanmaya başlayan, ancak tutukluluk hali 21 yılı aşkın süredir devam eden İlhan Çomak bugün bir kez daha hakim karşısındaydı. Mahkeme Çomak hakkında, "Dosyada delil durumunun değişmemiş olması" gibi gerekçelerle "tutukluluğuna devam" kararı verdi

Tutuklandığında 21 yaşında olan ve bugün 42 yaşına gelen tutukluluğu süren İlhan Çomak için, avukatlarının tahliye talebine rağmen, bir kez daha "tutukluluğunun devamına" kararı alındı. Bugün 42 yaşında olan ve hakkında kesinleşmiş hüküm olmamasına rağmen ömrünün yarısını cezaevinde geçiren İlhan Çomak’in bir sonraki duruşmaya ise SEBGİS sistemiyle katılmasına karar verildi.

Mahkeme, Çomak hakkındaki infazın durdurulması ve tahliye taleplerini, “AİHM kararının daha önceki yargılamayı yapan kuruma (DGM) yönelik olması”, “dosyada delil durumunun değişmemiş olması” gibi gerekçelerle reddetti