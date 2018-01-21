21 yıldır kaldığı cezaevinde hayatını kaybetmişti; Murat Saat'in ölmeden önce yazdığı son kitabı yayımlandı

21 yıldır cezaevinde olan ve kalp krizi sonucu ölen yazar Murat Saat’in hayatını kaybetmeden önce yazdığı "Ters Kule" isimli kitabı, Dedalus yayınlarından çıktı.

Müebbet hapis hükümlüsü olarak cezaevinde yatan yazar Murat Saat, 28 Aralık 2017’de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmişti. Ömrünün yarısından fazlasını tutuklu olarak geçiren Saat, kaleme aldığı mektubunda, “Sanırım ben yazarak ilk önce, buraya ait olmadığımı söylemeye çalışıyorum. Bu mekânın benim karakterim olmayacağını, bunu kabul etmediğimi ilk önce kendime tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde başka hayatları yazarken kendimi var ediyorum aslında" ifadesini kullanmıştı.

Yazar Murat Saat’in ilk kitabı “Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım Mısın?” 2014 Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği Öykü Ödülü almıştı. Yeni kitabı “Ters Kule”nin yayınlandığı gün Dedalus Yayınevi, ailesi ve arkadaşları biraraya gelerek Murat Saat’i andı.

Anma toplantısında konuşan Dedalus Yayınevi sahibi Sedat Demir, Saat’in yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Murat Saat’teki edebiyat bilinci, görgüsü ve tutkusunu çok fazla yazarda görmedim. Ben bunu yaşama tutkusuyla bağdaştırıyorum.” dedi.

Cezaevindeki arkadaşlarının gönderdiği mektupların da okunduğu anma toplantısında konuşan yazar Ayşegül Tözeren “Son yıllarda cezaevinde yazmak bizim gündemimize girdi. Ancak cezaevinde sadece ünlü yazarlar, ünlü gazeteciler yok. Hapiste yazmaya çalışan romancılar öykücüler var. Ama hala edebiyatta sicile bakıldığından bu eserler hapishanelerden çıkamıyor. Bu yüzden kendi özeleştirimizi de yapmamız gerekir.” diye konuştu.