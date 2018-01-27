21 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, dolandırıcılık suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılan İsmail Elmas\'ı yolda yürürken yakaladı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan aldığı 21 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası Yargıtay\'ca onaylanan İsmail Elmas\'ı bulmak için harekete geçti. Ekipler, yerini saptadığı Elmas\'ı, merkez Seyhan ilçesindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yürürken yakaladı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Elmas, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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