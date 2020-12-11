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21 yaşındaki lösemi hastası Ceren Ağum, Koronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybetti

11 Aralık 2020 15:03

Kocaeli’de Koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), hayatını kaybetti.

Kocaeli’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum’un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

 

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