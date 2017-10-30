21 yaşındaki Esra, ütüden kaynaklanan yangında öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 21 yaşındaki Esra Çalışkan, tek katlı evde prizde unutulan ütüden kaynaklandığı sanılan yangında öldü.

Şıhmaksut Mahallesi\'nde öğle saatlerinde tek katlı evde yangın çıktı. Prizde unutulan ütüden kaynaklandığı sanılan yangında, alevler, kısa sürede odaları sardı. Olay sırasında evde yalnız bulunan Esra Çalışkan, pencereden komşularına seslenip, yardım istedi. İtfaiyeye haber veren komşular, alevlerin arasında kalan Çalışkan\'ı kurtarmak için kapıyı kırdı. Ancak genç kız, alevlerin arasından dışarı çıkmaya korkunca, pencereye yöneldi. Demir korkuluklu pencerede bir süre kurtarılmaya bekleyen Esra Çalışkan, odada yoğunlaşan dumanın etkisiyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunup genç kızın mahsur kaldığı odaya ulaştı. Odaya giren ekipler, yerde yatan Çalışkan\'a yaptıkları müdahalede genç kızın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini saptadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Esra Çalışkan\'nın cenazesi evden çıkarılıp otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu sırada acı haberi alarak yanan evine gelen Çalışkan\'ın yakınları, ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



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