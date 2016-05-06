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21 yaşında öldürülen üniversiteli Dilay'ın annesi: Cinayet planlı, kızım "Takip ediliyorum" diyordu

"'Anne okumak istiyoru, bu şansımı elimden alma’ dedi, ben de kıyamadım"

06 Mayıs 2016 16:21

Bolu'nun Gerede ilçesinde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Dilay Gül’ü bıçaklayarak öldüren okul arkadaşı Uğur Aydemir’in yargılanmasına başlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Paranoid psikoz teşhisi koyulan sanık, gözlem altında tutulması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada Dilay Gül’ün annesi Tülay Tuncel, “Okula başlayalı 2 hafta olmuştu. Bana sürekli birisinin onu takip ettiğini, taciz ettiğini söylüyordu. ‘Kızım bırak okulu’ dedim. ‘Anne okumak istiyorum. Bu şansımı elimden alma’ dedi. Ben de kıyamadım. Nereden bileyim böyle olacağını?” dedi. Mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun davaya katılma talebini reddetti. 

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