T24 LogoT24 Logo
Spor

21. Uluslararası Zafer Turnuvası'nda heyecan sürüyor

GEBZE(Kocaeli), DHA Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen 21

01 Nisan 2018 00:25

GEBZE(Kocaeli), DHA

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Spor Salonu\'nda düzenlenen 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam etti.
Avrupa Şampiyonası öncesinde ülkelerin, sporcularının son durumlarını görmeleri açısından büyük önem taşıyan turnuva, yarın oynanacak olan müsabakalarla sona erecek.
Bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
- Serbest 45 kg -
1- Ramazan Bagavudinov
2- Merel Bazarbayev
3- Vladimir Gienko
3- Yusuf Eryücel
- Serbest 80 kg -
1- Akhmedkhan Tembotov
2- Fuad Mayilov
3- Milan Andras Korcsog
3- Giorgi Nebubunishvili
- Serbest 92 kg -
1- Çağrıcan Bayram
2- Ömer Ağdaş
3- Murat Sezmiş
3- Murat Dzhagapirov
- Grekoromen 45 kg -
1- Edmond Nazaryan
2- Quzban Quzbanov
3- Janatan Jednel
3- Melih Cuma Akı
- Grekoromen 80 kg -
1- Furkan Hamza Bayraktar
2- Emir Can Aslan
3- Duran Tosun
3- Lütfi Furkan Şimşek
- Grekoromen 92 kg -
1- Osman Ayaydın
2- Glorgi Tsopurashvili
3- Velier Lacin
3- Artur Vegh
- Kadınlar 40 kg -
1- Elif Işkın
2- Maral Tangırbrrgeova
3- Zehra Nur Akgün
- Kadınlar 65 kg -
1- Nigar Mirzazada
2- Amina Roxana Capezan
3- Sevda Sarıgümü
3- Ayşegül Sever
- Kadınlar 69 kg -
1- Seher Nur Bulut
2- Derya Nur Karaduman
3- Betül Erol

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GEBZEKocaeli DHA Kocaeli GebzeGebze Spor SalonuUluslararası Yıldızlar Zafer TurnuvasıAvrupaBugünSerbestRamazan Bagavudinov 2 Merel Bazarbayev 3 Vladimir Gienko 3 Yusuf Eryücel SerbestAkhmedkhan Tembotov 2 Fuad Mayilov 3 Milan Andras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24